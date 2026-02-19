Denne spesielle hobbyen stimulerer hjernen, ifølge forskere.

Når kjedsomheten setter inn, griper mange instinktivt etter smarttelefonene sine. Likevel, ifølge forskere , kan en spesifikk aktivitet virkelig forvandle disse pausene til en skikkelig hjernetrim. Hva om nøkkelen ikke var å unngå kjedsomhet, men å utnytte den bedre?

Kjedsomhet, et viktig øyeblikk for hjernen

Kjedsomhet er en del av hverdagen. I motsetning til hva mange tror,er ikke denne tilstanden nødvendigvis negativ . Flere studier innen psykologi har vist at øyeblikk med inaktivitet kan fremme kreativitet og personlig refleksjon. Alt avhenger av hvordan vi fyller den tiden. Å vende seg til passivt innhold, som å bla gjennom sosiale medier, aktiverer ikke de samme kognitive mekanismene som en strukturert aktivitet. Dette er nettopp det forskere ved University of Oregon studerte. Funnet deres: valg av aktivitet under kjedsomhet kan ha en målbar innvirkning på visse hjernefunksjoner.

Lek for å stimulere kognitive evner

Ifølge denne studien kan korte økter med nettbaserte brettspill – som «Slanger og stiger», «Slanger og stiger» eller «Bingo» – bidra til å styrke grunnleggende matematiske ferdigheter. Forskerne observerte en betydelig forbedring i ferdigheter som:

tellingen,

tallgjenkjenning,

forståelse av mengder.

Disse spillene, ofte oppfattet som ren underholdning, involverer faktisk flere kognitive prosesser. De krever oppmerksomhet, forventning og regelløsningsevner – alle elementer som stimulerer hjerneaktivitet. Ifølge Gena Nelson, som ledet studien, viser disse resultatene at selv korte økter kan ha en positiv effekt når de spilles regelmessig.

En påvirkning på den prefrontale cortex

Eksperter påpeker også at denne typen spill aktiverer den prefrontale cortex, en hjerneregion involvert i eksekutive funksjoner. Dette inkluderer spesielt:

planlegging,

beslutningstaking,

pulskontroll.

Nevrolog Natalie Mackenzie forklarer i The Independent at spill fungerer som multisensoriske stimulatorer. De engasjerer synet, men også propriosepsjon – det vil si oppfatningen av kroppen i rommet – når de involverer manipulasjon eller interaksjon. Denne kombinerte stimuleringen bidrar til å holde hjernen våken, spesielt i tider når oppmerksomheten lett kan vandre.

Et mer aktivt alternativ til «skrolling»

Når man kjeder seg, er den vanligste refleksen å bruke en smarttelefon for å raskt få tilgang til innhold. Ifølge forskere er imidlertid ikke alle digitale aktiviteter skapt like. Å bruke en telefon til å spille strukturerte og interaktive spill engasjerer kognitive evner mer enn passivt å konsumere innhold. Målet å oppnå, reglene å følge og beslutningene å ta skaper et dypere mentalt engasjement. Denne forskjellen er viktig, spesielt for barn og unge, hvis hjerner fortsatt er under utvikling. Forskere oppfordrer derfor til integrering av enkle, men stimulerende spill i daglige rutiner.

Sosiale ytelser også

Utover matematiske ferdigheter og eksekutive funksjoner, kan brettspill – selv i digital form – styrke sosiale bånd når de deles. Å jakte på et felles mål, ta tur og håndtere interaksjoner fremmer samarbeid og kommunikasjon. Disse sosiale dimensjonene spiller også en rolle i den generelle kognitive utviklingen. For yngre barn kan disse øyeblikkene bli muligheter for uformell læring, fritt for akademisk press, men med målbare fordeler.

Gjør kjedsomhet om til mulighet

Tanken er ikke å fullstendig forvise øyeblikk med inaktivitet. Kjedsomhet kan være produktivt og fremme fantasi og personlig refleksjon. Men når vi velger å fylle den, virker noen aktiviteter mer fordelaktige enn andre. Resultatene fra en studie fra University of Oregon tyder på at en enkel endring av vane – å velge et digitalt brettspill i stedet for automatisk rulling – kan bidra til å stimulere hjernen.

Kort sagt, når kjedsomheten slår til, kan det å spille brettspill på nett være mye mer enn bare en tidsfordriv. I stedet for å se på kjedsomhet som et tomrom som må fylles for enhver pris, oppfordrer denne forskningen oss til å betrakte det som en mulighet. Med riktig valg av aktivitet kan det bli en verdifull tid til å trene hjernen, i alle aldre.