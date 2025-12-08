«Middelalderen er ikke alder»: Denne tobarnsmoren åpner seg

Å gå inn i førtiårene er litt som å åpne et nytt kapittel uten å helt vite hva du kan forvente: spennende, noen ganger forvirrende, ofte fullt av forandringer. Men hva om, i motsetning til hva mange tror, hovedårsaken til energitap ikke er alderen i seg selv? Det er det Olivia Drouot (@oliviadrouot), innholdsskaper og pilatesinstruktør, foreslår, og deler sitt perspektiv.

Myten om «milepælen» i middelalderen

Å fylle 40 virker fortsatt, for mange, synonymt med en «milepæl». Det er et nesten høytidelig ord som fremkaller et vendepunkt, en grense å krysse. I et samfunn som elsker å feire ungdom, føler kvinner i førtiårene noen ganger at de må be om unnskyldning for å være slitne eller ha vondt og smerter. De tilskriver ofte disse følelsene til en lavere metabolisme, ustabile hormoner eller rett og slett tidens gang. Ifølge Olivia Drouot (@oliviadrouot) er den virkelige motstanderen ikke selve det å fylle førti, men den stillesittende livsstilen som gradvis setter inn, noen ganger uten at vi engang innser det.

Budskapet hennes er ikke ment å bagatellisere det kvinner føler; det fremhever bare et ofte oversett aspekt: kroppen kan miste vitalitet når den mangler regelmessig bevegelse. Og denne virkeligheten er ikke en personlig feil. Det er et naturlig fenomen. Når hverdagen blir fylt med ansvar, arbeid og mental belastning, går vi raskt på autopilot og glemmer at kroppene våre også trenger oppmerksomhet.

Når kroppen går «på pause»

Olivia minner oss om at kroppen ikke er et verktøy som skal utnyttes til utmattelsespunktet, men en partner. En partner som, når den settes «på vent» for lenge, til slutt gjør seg gjeldende: akkumulert tretthet, muskelspenninger, kortpustethet og et fall i moral. Ikke fordi vi er 40, men fordi vi krever for mye av en kropp som vi gir lite rom til å uttrykke seg.

Det som gjør budskapet hennes så inspirerende er enkelheten. Det er ikke nødvendig å bli maratonløper eller legge til en ultradisiplinert treningsrutine. I stedet foreslår hun tilgjengelige handlinger: noen få tøyningsøvelser, en lengre gåtur enn vanlig, pilatesstillinger, eller til og med noen få minutter med dyp pusting. Det er disse små, diskrete, men regelmessige handlingene som kan lindre visse smerter og plager eller øke energien. Å føle seg mer mobil, mer våken, mer levende: dette er ofte følelsene som gjenoppretter selvtilliten.

Det er greit å flytte, men aldri under press.

Det er imidlertid viktig å presisere budskapet hennes. Olivia Drouot (@oliviadrouot) deler sitt personlige perspektiv, formet av hennes praksis, hennes yrke og hennes livserfaringer. Ja, leger anbefaler å bevege seg hver dag. Ja, å unngå overdreven stillesittende atferd fremmer generelt bedre generell velvære. Likevel bør dette aldri bli bare nok et påbud, et imperativ som ytterligere vil belaste en allerede tung mental belastning.

Vi beveger oss hvis vi kan. Vi blir aktive hvis vi føler for det. Vi beveger oss fremover i vårt eget tempo, uten å føle oss skyldige. Noen perioder i livet gir mindre rom for bevegelse, og dette reduserer ikke verdien, styrken eller skjønnheten til de som går gjennom dem. Selvmedfølelse bør alltid være kjernen i prosessen.

Kort sagt, du kan velge å bringe litt mer bevegelse tilbake i hverdagen din, hvis det får deg til å føle deg bra. Du kan lytte til kroppen din, bestemme hva den trenger, i ditt eget tempo. Å fylle førti da føles ikke lenger som et fryktet vendepunkt. Det kan bli en rik og bevisst tid, fruktbar grunn for å gjenopprette kontakten med deg selv, for å skrive et nytt, mer samstemt kapittel. Fordi det virkelige problemet ikke er alder, men hvordan du velger å se deg selv.