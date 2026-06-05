Denne gravide brasilianske supporteren smelter hjerter på nettet under en fotballkamp

Svangerskap
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

Den brasilianske influenceren Malu Borges, som er gravid med sitt andre barn, sjarmerte følgerne sine ved å delta på en kamp for det brasilianske landslaget. På Instagram la den vordende moren ut bilder fra turen, ledsaget av en følelsesladet tekst: «Brasil! Maria Olímpias første kamp, så følelsesladet!»

«Maria Olímpias første kamp»

Bak denne beskjeden ligger en øm gest. Maria Olímpia er faktisk navnet på den lille jenta Malu Borges venter: ved å dra på stadion anså influenceren det som hennes ufødte barns aller første kamp. En spesiell måte å dele sin lidenskap for fotball med datteren sin, allerede før hun kom. Med sin svært runde mage viste den vordende moren en entusiasme som ikke gikk ubemerket hen.

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Et innlegg delt av MALU BORGES (@maluborgesm)

Internettbrukere er sjarmert

Ikke overraskende utløste Malu Borges' innlegg en bølge av hjertevarmende reaksjoner. Mange følgere roste denne «fremtidige moren som rocker det», rørt av det spirende båndet mellom mor og baby og av hennes smittende gode humor. Bildene blandet sportslig lidenskap med familiefølelse og fanget øyeblikkets ånd perfekt.

Ved å dele sin ufødte datters «første kamp» ga Malu Borges lokalsamfunnet sitt et øyeblikk med ekte glede. Med Maria Olímpias ankomst nært forestående, bekreftet influenceren Malu Borges sitt ønske om å dele disse hverdagsøyeblikkene autentisk. En vakker historie som fengslet internettbrukere gjennom hele kampen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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