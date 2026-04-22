Hun skulle snart gifte seg, og den beste dagen i livet hennes ble til et mareritt på grunn av svigerinnen hennes.

I mai 2024 tok det som skulle bli en av de lykkeligste dagene i Gemma Monks liv en dramatisk vending. Da hun skulle gå ned midtgangen for å møte sin fremtidige ektemann, ble den unge kvinnen sprutet med svart maling under seremonien. Hendelsen skjedde på Oakwood House Register Office, foran dusinvis av lamslåtte gjester. Bruden, som først var overrasket, innså raskt at handlingen var overlagt.

En svigerinne sto bak angrepet

Gjerningsmannen bak denne handlingen var ingen ringere enn svigerinnen hennes, Antonia Eastwood. Hun var ikke invitert til bryllupet, og skal ha gått inn i lokalet for å hevne seg for en langvarig familiefeide. Ifølge rapporter eksisterte det allerede spenninger mellom de to kvinnene, som stammet fra en tidligere uenighet ved et annet familiebryllup i 2023.

[tekst-ID="vedlegg_439884" justere="senterjustering" bredde="355"] Forsidebilde / LADbible[/caption]

En ødelagt kjole, men en seremoni som gikk videre.

Angrepet fikk umiddelbare konsekvenser: Gemma Monks brudekjole, som er anslått til å være verdt rundt 1800 pund, var fullstendig flekket. Gemmas ansikt og kropp ble også påvirket. Til tross for sjokket nektet den unge kvinnen å la hendelsen ødelegge dagen hennes. Etter å ha vasket seg, kunne hun skifte til en erstatningskjole hun fant i all hast, slik at seremonien kunne fortsette, om enn noen timer forsinket.

En sak brakt inn for domstolene

Hendelsen gikk ikke ustraffet hen. Saken ble behandlet av Maidstone Crown Court, som fant Antonia Eastwood ansvarlig. Hun erklærte seg skyldig i «skadeverk». Hun fikk en betinget fengselsstraff, samfunnstjeneste, et besøksforbud som forbød henne å kontakte offeret, Gemma Monk, i flere år, og ble dømt til å betale erstatning.

Til syvende og sist illustrerer denne hendelsen hvordan personlige konflikter kan eskalere, selv under hendelser som er ment å være gledelige. Til tross for dette ydmykende angrepet valgte Gemma Monk å fortsette ekteskapet sitt, og forvandlet et kriseøyeblikk til et bevis på hennes motstandskraft i møte med en ekstraordinær situasjon.

Mariage : comment choisir une bague qui vous ressemble vraiment ?
Bryllupet deres blir forstyrret av regnet; avgjørelsen deres overrasker alle gjestene.

Alt var perfekt planlagt for Faith og Thad Barringtons store dag, et par som feiret ekteskapet utendørs i...

I barnebarnets bryllup setter denne bestemoren fyr på dansegulvet, og videoen går viralt.

I bryllupet til barnebarnet Taylor Wells satte 79 år gamle Estine Wells dansegulvet i fyr og flamme, og...

På bryllupsdagen sin går denne paraplegiske mannen ned midtgangen og overrasker alle.

Bryllup er ofte fylt med følelser, men noen øyeblikk gir spesielt gjenklang hos gjestene. Det som Neven Hart...

De brukte AI til bryllupet sitt ... og retten var ikke fornøyd med det i det hele tatt.

I dag skriver ikke lenger par bryllupsløftene sine med hjertets blekk. De delegerer denne skriveoppgaven, uansett hvor personlig...

Som 24-åring feirer denne franske kvinnen sitt symbolske ekteskap med en mangafigur og skaper kontrovers.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok), en 24 år gammel fransk kvinne bosatt i Tokyo, organiserte en symbolsk seremoni med...

Hun ønsket seg en drømmesminkelook til bryllupet sitt, og resultatet forferdet henne.

En sminkeprøve som skal forbedre en av de vakreste dagene i livet ditt kan noen ganger by på...