Etter å ha vært gift fem ganger med den samme mannen, oppfordrer hun par til å hente inspirasjon fra henne.

Ekteskap er en unik begivenhet. Presentert som den lykkeligste dagen i ens liv, er den redusert til én enkelt dato i kalenderen. Vanligvis må man skilles for å håpe på å kunne bruke den plettfrie kjolen igjen. Likevel er det fullt mulig å bryte denne regelen og gjenoppleve dette romantiske scenariet uten festgaver eller æresvakt. En amerikansk kvinne giftet seg med sin første partner fem ganger. Hun fornyet ikke løftene sine slik andre gjør for en første bryllupsdag; hun feiret denne foreningen på sin egen måte, langt fra konvensjonen.

Å gifte seg med den samme personen flere ganger: en uvanlig idé

I den kollektive forestillingsevnen er ekteskap en symbolsk begivenhet som bare varer i 24 timer. Det skal ikke skje igjen, med mindre paret bryter forlovelsen midt i en romanse og går tilbake ned midtgangen med en annen partner. Faktisk er brudeparet fullt klar over denne virkeligheten og gjør alt de kan for å leve ut dette eventyret de har drømt om siden de var barn. De legger hele sitt hjerte i å gjøre seremonien til en drøm som går i oppfyllelse. Og ofte er de så fokusert på at bryllupet skal lykkes at de sliter med å nyte øyeblikket.

Som Lis Anna-Langston forteller på sidene i HuffPost , ønsket hun ikke at ekteskapet skulle være en statisk hendelse. Hun ville ikke sitte igjen med en følelse av ufullstendighet, og heller ikke ha bare ett minne fra seremonien. Da hun sa «ja» til partneren sin, visste hun at det ikke ville bli siste gang. Hun giftet seg i henhold til tradisjonen: hun formaliserte kjærligheten sin ved tinghuset i York, i en liten, privat seremoni. Selv om det var rent administrativt, markerte den dagen en sann overgang i romansen deres.

Ingen silkeduker eller nyskårne buketter her; Amors disippel hadde valgt enkelhet for dette ubegrensede bryllupet. Hun var sikker på at hun kunne gjøre det godt igjen en annen gang. For det å gifte seg med den samme partneren flere ganger er ikke en trend eller et innfall. Det er et kraftig initiativ for å gi deg selv flere sjanser og unngå å dvele ved tidligere skuffelser.

Fra rettssalen til den underjordiske hulen høres hvert bryllup annerledes ut.

For å hedre sitt indre barn og oppfylle en barndomsdrøm, valgte hun så et mer forseggjort, magasinverdig bryllup. Utsmykket i en blondekjole utvekslet hun løfter i de rustikke omgivelsene på et vertshus i Connecticut. Et virkelig magisk øyeblikk. De nygifte, aldri fornøyde, gjentok bryllupet sitt i Las Vegas, et kunstig paradis der Elvis Presley velsigner par med sang i kapeller på størrelse med dukkehus. Ironisk nok lå kirken tvers over gaten fra en strippeklubb.

For sitt fjerde løfte møttes de i en spesiallaget hule og bekreftet følelsene sine på nytt ved en underjordisk innsjø, under oppsyn av en radiovert. Og for sitt femte løfte kysset de foran en fransk prest på toppen av Mont Saint-Michel. Dette paret ønsket at ekteskapet deres skulle vare evig, og hvis de skulle gjøre det hele om igjen, ville de sørge for å unngå enhver følelse av déjà vu.

En måte å bedre forstå forholdet deres og feire det på

For mange er ekteskapet et høydepunkt. En spektakulær dag planlagt i flere måneder, deretter lagret i et fotoalbum og noen få ustabile videoer tatt av gjester. Men ved å gifte seg med den samme mannen fem ganger, forkjemper denne amerikanske kvinnen en annen visjon om forpliktelse : en kjærlighet verdt å gjenoppdage, gjenoppdage og tilpasse seg forskjellige versjoner av seg selv.

Fordi et par aldri forblir det samme. De utvikler seg med flyttinger, sorg, forfremmelser, barn og noen ganger skuffelser. Partnere endrer smak, prioriteringer og tempo i livet. Å gjenskape et bryllup er i denne sammenhengen nesten som å anerkjenne denne metamorfosen i stedet for å late som om ingenting har endret seg siden den første ringen ble hengt på fingeren.

Vi feirer bursdager, profesjonelle prestasjoner og viktige milepæler i livet. Hvorfor skal kjærlighet begrenses til et enkelt, formelt ritual? Noen drømmer om en intim seremoni etter et stort, altfor formelt bryllup. Andre ønsker derimot å oppleve feiringen de ikke hadde råd til som tjueåring. Som kvinnen det gjelder understreker: «For meg handler ikke gjengifte om en utløpsdato. Det handler om oppmerksomhet.»

Selvfølgelig er det ikke nødvendig å bestille et kapell i Las Vegas eller en underjordisk hule for å pleie denne dynamikken. Noen par fornyer løftene sine, andre etablerer sine egne tradisjoner: en årlig tur, et kjærlighetsbrev på en bestemt dato, en symbolsk middag for å markere milepæler de har nådd sammen. Tanken er ikke å gjøre kjærligheten til en konstant forestilling, men å gi den en aktiv rolle.