I barnebarnets bryllup setter denne bestemoren fyr på dansegulvet, og videoen går viralt.

I bryllupet til barnebarnet Taylor Wells satte 79 år gamle Estine Wells dansegulvet i fyr og flamme, og videoen hennes gikk raskt viralt på sosiale medier. Med grenseløs energi og perfekt utførte dansetrinn trollbandt hun alle gjestene og beviste at alder bare er et tall når det gjelder å ha det gøy og feire kjærligheten. Klippet, som ble delt tusenvis av ganger i rask rekkefølge, høstet beundring og smil fra hele verden.

En kveldens dronning til klokken 01:30

I bryllupet til Taylor Wells og Jordan Lazarus den 21. februar 2026 i Florida forvandlet Estine Wells, med kallenavnet «Mammom», mottakelsen til en fest. Blant de 215 gjestene var alle øyne rettet mot denne energiske bestemoren som danset non-stop til klokken 01:30. «Alle var besatt av henne», fortalte bruden til People magazine, og la til at gjestene hadde tryglet henne om å danse natten lang.

Et «glamorøst» utseende som vant alles hjerter.

Estine ankom i en lyseblå ermeløs kjole utsmykket med paljetter og blomstermønstre, og var pyntet med delikate smykker. Den matchende leppestiften og neglelakken hennes ga et sofistikert preg. «Hun er glamourens dronning», ler Taylor, som regelmessig mottar Sephora-produkter fra bestemoren sin. Dette elegante antrekket forsterket bare hennes naturlige karisma på catwalken.

En viral video som smelter internett

TikTok-videoen Taylor la ut 6. mars har samlet 20 000 visninger og 50 strålende kommentarer: «Hun skal på visjonstavlen min 😍» , «Hun danser som dronningen hun er» , «Hun er den jenta 💁‍♀️» . Bestemoren, som er aktiv på sosiale medier, leser hver melding med glede. «Hun er besatt av kommentarene», smiler Taylor.

Et sterkt bånd med barnebarnet sitt

Taylor står Estine svært nær, og hun ser henne flere ganger i året, og deler felles lidenskaper med henne: blomster (som Estine var med på å velge til bryllupet), sminke, pilates og gjestfrihet. «Hun lyser opp hvert rom hun går inn i; hun er festens midtpunkt», oppsummerer bruden Taylor.

Som 79-åring beviser Estine Wells at alder bare er et tall: hennes smittende energi, stil og livsglede gjorde henne til den ubestridte stjernen i dette bryllupet. Denne «ikoniske» bestemoren inspirerer tusenvis av internettbrukere og minner dem om at feiring ikke kjenner alder når hjertet slår i takt.