Bryllupstrender for 2026: valgene som vil gi et varig inntrykk

Et bryllup er et unikt øyeblikk, og i 2026 lover det å bli mer inspirerende enn noensinne. Mariages.net, den franske lederen i sektoren, avslører de viktigste trendene som vil forvandle seremonier og mottakelser. Fra dristighet til raffinement, oppdag hvordan par planlegger å gjøre et varig inntrykk på den store dagen.

Minimalisme eller glamour: to verdener å utforske

I 2026 vil bryllupsstilene svinge mellom diskré eleganse og ubeskjedent overdådighet. Ifølge Marine Preudhomme, moteredaktør hos Mariages.net , kan disse to stilene sameksistere: «De er ikke uforenlige og kan både kontrastere og utfylle hverandre med subtile detaljer.»

Minimalisme i søkelyset

Minimalisme oversettes til enkle, men likevel slagkraftige valg. Bruden kan for eksempel erstatte den tradisjonelle buketten med en enkelt, majestetisk blomst – det berømte «One Big Flower»-konseptet. Innredningen fokuserer på atmosfære snarere enn en overflod av elementer, takket være draperinger og speil som forvandler rommet fra seremonien til mottakelsen. Når det gjelder farger, dominerer svart og hvitt, med en hvit base fremhevet av innslag av svart, enten det er til servise, servietter, lys eller til og med gjestenes antrekk. En grafisk tilnærming som utstråler modernitet.

Modernisert glamour

Den glamorøse stilen er gjenoppfunnet ved å blande overdådighet og raffinement. Krystalllysekroner, forgylte kandelabre, ornamenter og fløyel sameksisterer med lettere, mer romantiske detaljer, som minner om Bridgertons verden. Ideen er å skape en spektakulær setting samtidig som man opprettholder en sofistikert eleganse, for et bryllup som imponerer med sin udiskutable eleganse.

Strømlinjeformede og tilpasningsdyktige brudekjoler

I 2026 ble brudekjolen et sterkt symbol på stil og personlighet, med et gjennomsnittlig budsjett på €1650. Rene linjer forble viktige, og luksuriøse stoffer som silke, sateng eller crêpe ble favorisert. Kjoler med splitter ga et snev av eleganse, mens korsettet gjorde comeback og viste seg å være allsidig: et langt skjørt til vielsen og bukser til kveldsmottakelsen. Kapper, rhinstener og perler var også populære valg for å tilføre et snev av dynamikk, som passet enhver smak og uttrykte hver bruds individualitet.

Naturlig og sofistikert skjønnhet

«Smørhud»-trenden er kommet for å bli: en strålende hudtone forsterket av hudpleie og diskret sminke. Melkehvite negler fullfører dette delikate utseendet, perfekt for å vise frem gifteringer og ringer. Frisyrene forblir enkle, men elegante: chignons, løse krøller eller bølger, og korte, bølgete klipp er foretrukket.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Revista Clara (@revistaclara)

Unike og hyggelige barer

Den tradisjonelle champagnebaren viker for alternative alternativer: mocktails og smaksatt vann gir friskhet og et snev av innfall, spesielt om sommeren. Om vinteren står kaffe og te i sentrum, og for brennevinsentusiaster er en unik whiskybar også et fristende valg.

Serpentinbord: hyggelig og estetisk

Infinity- eller serpentinbordet revolusjonerer sitteplasser. Det skaper en kontinuerlig flyt og oppmuntrer til samhandling mellom gjestene, samtidig som det gir en elegant visuell effekt. Disse bordene er perfekte for utendørsmottakelser og forsterker den hyggelige atmosfæren i et bryllup.

Bryllup uten kontakt: å leve i nuet

Det å koble av blir en prioritet: par inviterer gjestene sine til å legge bort telefonene, samtidig som de tilbyr alternativer som engangskameraer, Polaroid-kameraer eller innholdsskapere for bryllup. Det er en måte å nyte øyeblikket fullt ut samtidig som man bevarer minneverdige øyeblikk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av fru MGL 🦢 (@muhreegrace)

Oppsummert gir disse trendene, avslørt av Mariages.net, et glimt inn i bryllup i 2026: elegante, hyggelige, personlige og unektelig inspirerende. Ved å balansere djervhet og raffinement kan hvert par skape et arrangement som gjenspeiler deres personlighet samtidig som det gir et varig inntrykk på gjestene sine.