Hvorfor det perfekte ekteskapet ikke finnes (og det er bra)

Ekteskap
Margaux Larcher
Photo d'illustration : Eugenia Pan'kiv / Unsplash

Forestillet du deg en perfekt seremoni, upåklagelig antrekk, magasinverdige bilder og en dag der alle ville være helt lykkelige? Hva om det virkelig perfekte bryllupet var nettopp det som ikke lignet på dette scenariet? Fordi et livlig, gledelig og autentisk bryllup også gir litt rom for det uventede.

Det perfekte bryllupet finnes fremfor alt på Pinterest.

Før vi i det hele tatt snakker om ekteskap, må vi rydde opp i forventningene våre litt. Spektakulære dekorasjoner, en «ideal»-figur, en kjole som passer perfekt, gjester som er overlykkelige, strålende vær… Etter å ha sett så mange ultraestetiske seremonier på sosiale medier, kan vi ende opp med å tro at et vellykket bryllup må oppfylle alle kravene.

En vakker dag måles imidlertid ikke etter antall upåklagelige detaljer. Bryllupet ditt trenger ikke å være perfekt Instagram-vennlig for å være minneverdig. Det kan være en krøllete duk, et løs hår, en knapp som har falt ut eller et bilde av deg som ler med lukkede øyne. Og ærlig talt, det er en god ting: det er ofte disse små øyeblikkene som forteller historien din best.

Kroppen din trenger ikke å være «klar» for å gifte seg.

Ekteskapet blir noen ganger presentert som den store dagen da du bør vise frem din «beste versjon». Oversatt: visk ut usikkerhetene dine, få plass til en bestemt størrelse og oppnå en figur som ligner på en modell. Gode nyheter: kroppen din trenger ikke å bestå noen eksamener før du sier «ja».

Du kan gifte deg med kurvene dine, arrene dine, strekkmerkene dine, armene dine som du elsker eller fortsatt lærer å akseptere. Du kan velge en kjole fordi den får deg til å føle deg vakker, ikke fordi den skal «smigre figuren din». Kroppspositivitet handler også om dette: å slutte å se kroppen din som et prosjekt som må fullføres før du kan nyte livet ditt.

En vellykket dag er ikke en dag uten uventede hendelser.

Er cateringfirmaet sent ute? Fikk en gjest feil plass? Regner det under fotograferingen? Er frisyren din ikke helt slik du så for deg? Ta en pust. Et bryllup er ikke en Hollywood-produksjon. Det er en dag levd av ekte mennesker, med sine følelser, sine uhell og sine latterutbrudd. Og disse små hikke-og-fall-problemene kan til og med bli historiene du med glede vil fortelle år senere. Målet er ikke å kontrollere alt, men å vite hva som virkelig betyr noe for deg.

Det vakreste bryllupet er det som gjenspeiler hvem du er.

Hva om perfeksjon ble erstattet av autentisitet? Elsker du å danse? Få alle til å danse. Hater du tradisjoner? Finn opp dine egne. Drømmer du om en storslått bankett eller tvert imot en intim middag? Unn deg selv noe. Vil du ha på deg en spektakulær kjole , en fargerik dress, to antrekk eller helt uventede sko? Hvorfor ikke? Bryllupet ditt trenger ikke å oppfylle forventningene til familien din, sosiale medier eller en mystisk internasjonal «god smak»-komité. Fremfor alt bør det gjenspeile hvem du er.

Til syvende og sist er ufullkommenhet en del av lykken

Å lete etter det perfekte bryllupet betyr å risikere å bruke hele dagen på å lete etter det som er galt. Å akseptere at det vil være uperfekt gir deg friheten til å nyte det som går fantastisk bra. Så slipp tanken på en feilfri dag. Tillat deg selv å le, gråte, spise, danse , føle deg varm, krølle klærne og leve hvert øyeblikk til det fulle. For til syvende og sist er ikke et vellykket bryllup et der alt er perfekt.

Det er den der du føler deg helt deg selv, omgitt av menneskene du elsker, med et smil om munnen og kanskje noen fine anekdoter å fortelle.

Margaux Larcher
Margaux Larcher
Jeg er en person med varierte interesser, skriver om ulike emner og brenner for interiørdesign, mote og TV-serier. Min kjærlighet til skriving driver meg til å utforske forskjellige områder, enten det er å dele personlige refleksjoner, tilby stilråd eller dele anmeldelser av favorittprogrammene mine.
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