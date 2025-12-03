Par som eier kjæledyr er lykkeligere: den overraskende studien

Noen par ønsker sitt første barn velkommen, mens andre foretrekker en hundekurv eller et klatretre fremfor en babyseng. Kjæledyret, ofte bortskjemt som et barn, fungerer som en bro mellom partnere og blir en søt mellommann i forholdet deres. Dette er hva en ny og opplysende studie avslører: ankomsten av et kjæledyr kan forvandle kjærlighetslivet ditt.

Dyret bidrar til harmonien i paret

Barnet ditt verken kurrer eller babler; det snuser, grynter og maler. Det har ikke rynker på huden, men silkemyk pels på ryggen. Barnet ditt har ikke flasker eller barnematglass, men alltid en skål med tørrfôr for hånden. Siden kjæledyret ditt krysset terskelen, har paret deres blitt en herlig liten familie.

Det er en avgjørelse dere tok sammen, uten å mistenke at dette kjæledyret kunne bringe vitalitet til forholdet deres. Det er den siklende, katteaktige reinkarnasjonen av Cupid. I motsetning til hva man kanskje tror, krangler ikke par om hvem som skal rydde søppel eller hvem som skal gå tur med hunden klokken 22.00 i den iskalde kulden. Nei, kjæledyret er ikke bare nok en kilde til konflikt; det er følelsenes vokter, hjertenes vaktpost.

Ifølge en studie publisert iJournal of Social and Personal Relationships , er par som deler kjæledyr nærmere hverandre, ler mer enn gjennomsnittet og foretrekker rolige diskusjoner fremfor åpne krangler. Dette er selvfølgelig forutsatt at kjæledyret ikke bare er et «ekstra» som kan koses med når man har lyst. Som Ece Beren Barklam, en psykolog intervjuet av PsyPost , forklarer, vil ikke det å bare adoptere et kjæledyr forvandle et forhold magisk. Men når kjæledyret spiller en rolle i romantikken, som Gus i «Askepott», opplever partnerne større oppfyllelse i hverdagen.

Når dyret fremmer medvirkning

Par som har kjæledyr bruker ikke tiden sin på å krangle om hunden eller prøve å vinne katten over med noen få egoistiske klapp. Nei, et kjæledyr bringer dere nærmere hverandre. Dere går tur med hunden hånd i hånd, og den daglige spaserturen blir en kjærlig gjenforening . Dere leker med katten i evigheter, og glemmer Netflix og avslappende kvelder fullstendig.

Dyret bringer en følelse av ro og beroliger paret. Forskere snakker til og med om «kognitiv tilstedeværelse». Når dyret ikke er der, vender tankene dine seg spontant til det, og forholdet deres berikes av dets positive energi. Det er ikke så mye handlingen med å organisere aktiviteter rundt dyret som gagner deg, men rett og slett tilstedeværelsen din firbeinte følgesvenn utstråler.

Mer ro og fred i hjemmet

Et kjæledyr er ikke ment å «redde» forholdet deres. Det bør ikke være en siste utvei for å reparere det som er ødelagt. Hvis forholdet deres allerede er på randen av kollaps, er det ikke den beste ideen å adoptere et kjæledyr. Du risikerer å krangle om en tom matskål, en full kattedo, en bortkommen leke ... og kjæledyret vil bli en utilsiktet skade i konfliktene deres.

Studien viser imidlertid at det egentlig ikke er antallet gester mot dyret (klapping, mating osv.) som utgjør forskjellen, men snarere hvordan hver person opplever øyeblikket. Deltakere som følte at dyret var til stede, oppmerksomt eller "forbundet" med dem, opplevde mer glede og komfort i samspillet. Dette bekrefter en velkjent idé innen psykologi: det som betyr mest er ikke bare hva som faktisk skjer, men kvaliteten på båndet slik det føles. Dyret spiller deretter en rolle som emosjonell støtte: det bidrar til å avslappe atmosfæren, legge til rette for kommunikasjon og skape et klima som bidrar til en nær tilknytning.

Med et dyr danner paret en vinnende trio og føler seg fylt med ny styrke. Hund, katt eller kanin, dyr har mye mer å tilby enn bare morgenslikking.