To sett med tvillinger sier «Ja» i en seremoni ulikt alle andre.

Elsker livet
Fabienne Baure
@olajiretwins / Instagram

I Ibadan i Nigeria fengslet et ekstraordinært bryllup lokalsamfunnet. To tvillingbrødre giftet seg med to tvillingsøstre i en seremoni fylt med følelser og symbolikk. En sjelden historie der kjærlighet, samhørighet og tradisjon flettes sammen.

En dobbelforening som trollbandt gjestene

Den 20. juni 2026 arrangerte byen Ibadan en virkelig eksepsjonell feiring. Tvillingbrødrene Taiwo og Kehinde Oguntoye forente seg med tvillingsøstrene Taiwo og Kehinde Adediran. Dette felles bryllupet ga et nesten surrealistisk øyeblikk for gjestene, som til tider følte det som om de var vitne til to seremonier samtidig . Midt i smil, følelser og delte minner feiret denne foreningen en vakker kjærlighetshistorie bygget rundt en ekstraordinær forbindelse.

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Et innlegg delt av Oguntoye Taiwo Oye (@oguntoyeoye)

Et møte mellom kjærlighet og kulturarv

Valget av Ibadan for denne seremonien er ikke ubetydelig. Denne byen ligger sørvest i Nigeria og er dypt knyttet til yorubakulturen, et samfunn kjent for sin høye andel tvillingfødsler. I denne tradisjonen har tvillinger en helt spesiell plass. De blir ofte sett på som en velsignelse og har sterk symbolsk verdi.

Blant yorubafolket kalles den første tvillingen vanligvis Taiwo, den som «oppdager verden først», mens den yngre tvillingen får navnet Kehinde. Denne kulturelle dimensjonen gir en enda sterkere resonans til historien om de to parene, som selv består av to sett med tvillinger.

En historie som begynte på universitetsbenkene

Historien til Oguntoye- og Adediran-familien begynte for omtrent ti år siden. Mens de fortsatt var studenter, oppfordret en lærer de to brødrene til å møte de to søstrene. Møtet utviklet seg imidlertid ikke umiddelbart til romantikk. De fire ungdommene knyttet først et sterkt vennskap, og delte mange øyeblikk i løpet av universitetsårene. Så skiltes veiene deres.

Adediran-søstrene dro for å bo i utlandet, mens Oguntoye-brødrene fortsatte sine reiser og profesjonelle opplevelser i forskjellige land. Over tid gjenopptok de kontakten. Deres gjenoppdagede bånd blomstret gradvis til dypere følelser, noe som til slutt ga opphav til dette unike livsprosjektet.

«Vi forvirrer dem ikke.»

Selv om de to brudene ser bemerkelsesverdig like ut, insisterer Oguntoye-brødrene på at de aldri forveksler den ene med den andre. Kehinde Oguntoye forklarte at konene deres faktisk er to forskjellige individer, hver med sin egen karakter, smak og personligheter. Dette viktige poenget understreker at fysisk likhet aldri fullt ut definerer en person. Gjennom årene har de to brødrene blitt kjent med hver av søstrene individuelt og bygget relasjoner med dem basert på tillit og forståelse.

Matchende antrekk for en minneverdig dag

For denne eksepsjonelle seremonien valgte de to parene å omfavne visuell harmoni fullt ut. Brudgommene hadde på seg lignende hvite og grønne smokinger, mens brudene hadde på seg identiske hvite kjoler med matchende slør. Dette klesvalget forsterket arrangementets spektakulære natur og ga spesielt slående bilder. En sann feiring av deres felles historie, samtidig som individualiteten til hvert par bevartes.

To par, to hjem, ett felles eventyr

Til tross for denne uvanlige foreningen ønsker begge parene å bevare sin uavhengighet. De har valgt å bo hver for seg, i hvert sitt hjem, for å bygge opp hverdagen sin etter sine egne planer. Denne ordningen gjenspeiler deres ønske om å feire nærheten uten å viske ut forskjellene. For bak denne utrolige tilfeldigheten finnes det faktisk fire individer med sine egne drømmer, ambisjoner og veier.

En familiedrøm sentrert rundt tvillinger

De to parene deler også et ønske for fremtiden: å få tvillinger selv. Taiwo Oguntoye betrodde at han håper å ønske tvillinger velkommen med sine første barn, et ønske som naturlig passer inn i deres familie- og kulturhistorie. Med denne dobbeltforeningen skriver Oguntoye- og Adediran-familiene dermed et nytt kapittel i en allerede eksepsjonell historie.

Utover hvor sjeldent ekteskapet deres var, hyller historien deres først og fremst tålmodighet, forståelse og de sterke båndene som kan forene mennesker gjennom årene. Det er et bevis på at noen møter, selv usannsynlige, kan føre til dypt inspirerende historier.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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