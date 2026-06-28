Kan et smil virkelig avsløre styrken til et par? Denne testen støtter ideen.

Et smil er smittsomt og sprer seg fra munn til munn, spesielt mellom to forelsket partnere. Hvis din bedre halvdel gjenspeiler din gledesutfoldelse, betyr det at forholdet deres er sunt. På den annen side, hvis de ser på deg som om du er en romvesen og forblir lukket for din falske lykke, tar det enten lengre tid for dem å forstå, eller så er de ikke den ideelle mannen du tror de er. Dette er budskapet bak «smiltesten», nok en utfordring på sosiale medier for par.

Er partneren din mottakelig for smilet ditt?

Først var det «appelsinskallteorien », som målte et pars kompatibilitet basert på skallet av en appelsin. Så kom « fugletesten », som innebar å beundre en gryte på komfyren eller en fugl i luften og vurdere partnerens reaksjon fra 1 til 10 på en entusiasmeskala. Og nå leker par et nytt romantisk spill på sosiale medier.

Regelen er enkel. Bare smil til kameraet uten noen åpenbar grunn og mim en «kopier-lim»-effekt på partnerens ansikt. Internettbrukere, som alltid er på utkikk etter disse teknikkene som finner bevis på kjærlighet i enhver situasjon, lager en håndgest som for å påføre sin solfylte følelse på partnerens ansikt.

Enten de er i bilen, på stranden eller hjemme, håper de å se partneren sin ha det samme glade uttrykket og stoler på speileffekten. Stilt overfor dette smilet som ser ut til å komme ut av ingenting, skjuler ikke noen partnere sin uforståelse og forblir uberørte. Omvendt speiler andre spontant kjæresten sin. Den mest populære videoen er den av duoen @kayandtae , et par som er tatt rett ut av en romantisk komedie, en moderne Romeo og Julie.

Innholdsskaperen, med et smil verdig en tannkremreklame, går mot partneren sin, og hun trengte ikke engang å bruke noen magiske ord for at han skulle dele denne positive følelsen. I bildeteksten legger hun til: «Det er et grønt flagg.»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kalyl og Taeler 🧡 (@kayandtae)

En hjertevarmende trend som tar over sosiale medier

I videoen til @kayandtae er partneren spesielt betatt av kjærestens blendende smil. Så mye at noen seere sier at hun er «heldig» eller at hun vant «jackpotten». «Alle kvinner fortjener å bli elsket på den måten.» «Måten han ser på henne sier alt.» «For min sunne helse, si at det er AI», spøker en seer, og fremhever hvor sjelden denne typen mannlig oppførsel er.

Imidlertid slutter ikke alle videoer av denne typen med et ømt øyeblikk eller et endorfinrush, selv om det bare er gjennom ansiktsuttrykk. Noen er komiske, andre mer kaotiske. Noen ganger surmuler partneren, og det er først når rollene snur at de nedlater seg til å tilby et lite, kunnskapsrikt smil. Langt fra å være en søthetskonkurranse, illustrerer denne testen først og fremst kraften i et smil i et forhold, som noen ganger kan være mer effektivt enn en klem eller en kjærlighetserklæring.

Er det å smile uten hemninger hemmeligheten bak et langvarig forhold?

I motsetning til andre virale trender som hevder å være inspirert av Cupid, har denne blitt dokumentert av vitenskapen. Ifølge en studie publisert i 2009 , kan smilet som vises på barndomsbilder forutsi hvor lenge et parforhold varer. Fordi et smil ikke lyver og noen ganger kan sammenlignes med en kjærlighetserklæring.

For å se om dette enkle ansiktsuttrykket kunne avsløre mye om kjærlighetshistoriene våre, undersøkte forskere gamle bilder fra ungdommen vår. Ikke filtrerte selfier eller nøye iscenesatte Instagram-bilder, men portretter tatt lenge før avgjørende møter, ekteskap og brudd.

Matthew Hertensteins team, professorer i psykologi ved DePauw University, analyserte hundrevis av fotografier fra skoleårbøker samt portretter av eldre mennesker. Ved å bruke Facial Action Coding System (FACS), et verktøy utviklet av psykologen Paul Ekman for å avkode ansiktsuttrykk, målte de intensiteten til smilene som vises på disse bildene. Og resultatene er ganske overraskende:

Bare 11 % av personer med et bredt smil har opplevd en skilsmisse i løpet av livet;

Dette tallet steg til 31 % blant de som smilte lite eller ikke i det hele tatt;

Deltakere med et diskret smil hadde opptil fem ganger større sannsynlighet for å skilles.

Det er mer et spørsmål om personlighet enn hvite tenner.

Vær imidlertid oppmerksom på at studien ikke sier at et strålende smil garanterer at du ender opp med å holde hender ved solnedgang. Forskerne tilbyr i stedet flere mulige forklaringer. Folk som smiler lett har en tendens til å:

innta et mer optimistisk syn på livet;

håndtere hverdagslige konflikter og frustrasjoner bedre;

kommunisere følelsene sine mer naturlig;

for å skape en varmere og mer beroligende atmosfære rundt dem.

Kort sagt, det er kanskje ikke smilet i seg selv som beskytter paret, men alt det avslører bak kulissene: en viss evne til å se glasset som halvfullt snarere enn halvtomt.

Én ting er sikkert: mens sosiale medier liker å gjøre enhver interaksjon til en kjærlighetstest, minner vitenskapen oss om at et ekte smil fortsatt er en sterk markør for menneskelig forbindelse. Og i et forhold koster det ofte mindre enn en blomsterbukett eller en romantisk weekendtur.