Å kysse partneren din med lipgloss: trenden som skaper oppstyr på sosiale medier

Mens kvinner en gang lette etter leppestiftmerker på partnernes skjortekrager, på jakt etter bevis på utroskap, gir de i dag sin bedre halvdel klissete kyss for å teste nivået av intimitet. På sosiale medier påfører kvinner lipgloss og jager partnernes munner, som kanskje ikke er mottakelige for dette utsmurte kysset med en vanilje- eller sukkerspinnsmak.

Et lakkert kyss som ikke alltid gleder alle.

På sosiale medier er kjærligheten i full gang, og selv de mest intime hengivenhetsgestene blir offentlige. Kvinner liker å improvisere kompatibilitetstester basert på tilsynelatende hverdagslige aktiviteter, som å skrelle en appelsin eller se en fugl fly . Ifølge deres siste forholdsvurdering, som garantert ville fått sexologer til å heve øyenbrynene, deler et par alt, inkludert de sukkerholdige ingrediensene i nypåført lipgloss.

Metoden er enkel. De påfører lipgloss som en del av sin vanlige rutine og ber uskyldig partneren sin om et kyss med sine silkemyke lepper. Og selv om disse herrene ikke kan se forskjell på rouge og øyenskygge, lar de seg ikke lure. De legger merke til den fløyelsmyke teksturen foran seg.

Stilt overfor denne borrelåslignende sminken, trekker noen menn seg instinktivt tilbake som om partneren deres hadde en smittsom sykdom. Andre er mer imøtekommende og reagerer på denne bønnen om hengivenhet med ømhet. Men generelt holder disse herrene avstand og sender til og med fortvilte blikk mot kameraet. Det mest talende eksemplet er videoen av @ashleylamarca, der offeret for dette kosmetiske angrepet hvisker «hjelp!» Mens kvinner vanligvis avverger partnernes tilnærmelser for å unngå å ødelegge sminken deres, setter denne virale trenden en felle for dem.

Når en øm gest blir en viral anekdote

På sosiale medier leker kvinner katt og mus med partnerne sine, og jager dem med lipgloss i hånden. Noen partnere er med og innrømmer nederlag umiddelbart, mens andre later som de sliter. De mest fiendtlige tørker leppene med håndbaken i et avskyelig uttrykk, som sett i @évaequentins video, men det ser ikke ut til å legge en demper på parets humør.

Få partnere reagerer nervøst når de oppdager denne uvanlige teksturen i løpet av sine intime øyeblikk . Denne estetiske utfordringen forvandles raskt til leken erting og fører til en god latter. Faktisk er denne typen lettsindig erting ganske bra for parets daglige helse.

Ifølge en studie utført av Appalachian State University (Boone, California), styrker spontan latter, enten den kommer fra en dårlig vits, en hullete pysjamas eller lipgloss som sendes fra ansikt til ansikt, kjemien.

Teknikker for å unngå flekker i munnen

For å opprettholde denne kjærlige gesten til tross for en sukkergloss eller en livlig leppestift, har noen selvsagt velutviklede teknikker. For å unngå å ha lepper som glitrer hele dagen eller gi inntrykk av å ha kommet ut av et sirkus, etterligner de et kyss på avstand med en slags «kysseluft». Andre velger en forsterket «high five», inspirert av gamle venner eller fotballspillere. Ideen? Å skape en følelsesmessig forbindelse til tross for denne silkemyke barrieren.

Dessuten, for de som ikke er spesielt taktile, er ikke et kyss den eneste indikatoren på et kjærlig par. Til syvende og sist har hver partner sitt eget kjærlighetsspråk, og følelser uttrykkes gjennom berøring, ord, konkrete handlinger og til og med gaver. I denne sammenhengen er lipgloss rett og slett et annet påskudd for å observere hva par allerede gjør daglig uten å egentlig innse det: justere, forhandle, finne løsninger og finne opp små ritualer som til slutt blir deres felles koder.

På sosiale medier vil trenden sannsynligvis forsvinne like raskt som den dukket opp, erstattet av en annen, mer absurd eller mer sofistikert, som igjen vil forvandle en banal gest til et kollektivt fenomen. Men i forhold setter den et mer varig spor: ideen om at selv de enkleste gestene kan bli lekeplasser, testområder eller rett og slett rom for improvisert medvirkning.