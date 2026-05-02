«Singel av eget valg»: hvorfor flere og flere kvinner avviser forhold

Det å være singel blir ikke lenger nødvendigvis sett på som noe man venter på eller et limbo. For mange kvinner er det å være singel i ferd med å bli et bevisst, selvsikkert og noen ganger til og med givende valg. Denne utviklingen gjenspeiler både sosiale forandringer og nye måter å se for seg frihet på.

En stadig mer synlig livsstil

Tallene viser en vedvarende trend. Ifølge prognoser fra Morgan Stanley kan nesten 45 % av amerikanske kvinner i alderen 25 til 44 år være single innen 2030, et historisk høyt nivå.

Også i Frankrike er fenomenet merkbart. Flere studier indikerer at en betydelig andel unge voksne erklærer seg singel av eget valg. Med andre ord blir ikke lenger singelskap bare sett på som en forbigående fase før «det virkelige liv»: det kan være et liv i seg selv.

Lei av datingapper

Blant grunnene som ofte nevnes, er tretthet på datingapper som ofte dukker opp. Å bla gjennom profiler, ha utallige samtaler, håndtere plutselige stillheter, starte helt på nytt ... denne prosessen kan til slutt bli slitsom.

Noen kvinner foretrekker å forlate dette systemet heller enn å tilpasse seg det. Ikke fordi de er lukket for kjærlighet, men fordi de ikke lenger ønsker å vie energien sin til forholdskoder de synes er utmattende. Budskapet er klart: hvis søken etter kjærlighet føles som en ekstrajobb, velger mange å legge fra seg skiltet.

Når paret koster tid og energi

En annen viktig faktor er den ujevne ansvarsfordelingen i mange heterofile par. Studier av mental belastning viser at kvinner ofte fortsetter å ta på seg en stor del av den daglige organiseringen: avtaler, shopping, familielogistikk og konstant forventning.

I tillegg til dette kan det komme en subtil, men svært reell emosjonell byrde: å lytte, berolige, støtte, håndtere spenninger. For noen gir det å forbli singel dem muligheten til å gjenvinne tid, mentalt rom og verdifull energi. Det handler ikke om å avvise tilknytning, men om å avvise ubalanser.

Økonomisk uavhengighet endrer reglene

I lang tid representerte det å være i et par også en form for økonomisk trygghet. I dag har mange kvinner inntekt, karrierer og uavhengige prosjekter. Denne uavhengigheten endrer landskapet dyptgående. Å være i et par er ikke lenger en materiell nødvendighet, men et følelsesmessig valg. Partnerskap blir et tilleggsalternativ, ikke en sosial forpliktelse.

Når du kan bygge et stabilt, komfortabelt og stimulerende liv på egenhånd, utvikler kriteriene for kjærlighet seg naturlig: du leter ikke lenger etter «noen for enhver pris», men etter et virkelig berikende forhold.

Valgt sølibat har nå et navn

Nye begreper dukker opp for å beskrive denne virkeligheten: «delibat», en sammentrekning av «bevisst» og «sølibat», eller til og med «suverent sølibat». Ideen er enkel: noen mennesker er ikke single «på grunn av mangel på et bedre alternativ», men fordi denne livsstilen passer dem.

Forskere som psykolog Bella DePaulo har også popularisert konseptet «singlisme», som refererer til fordommer mot single mennesker: de antas å være ufullstendige, ventende eller nødvendigvis ulykkelige. Imidlertid hevder stadig flere kvinner det motsatte: de føler seg hele, oppfylte og frie.

Å være singel betyr ikke å være alene

Å velge å ikke være i et forhold betyr ikke å velge isolasjon. Mange kvinner investerer dypt i vennskap, familiebånd, lidenskaper eller personlige prosjekter. Å være i et parforhold er ikke lenger det eneste sentrum for emosjonell tyngdekraft. Andre former for tilknytning finnes, like rike og givende. Dette bredere perspektivet på forhold gir mulighet for å bygge et fullverdig, varmt og sammenhengende liv, uten nødvendigvis å måtte være i et parforhold.

Til syvende og sist handler det ikke om å motsette seg forhold og det å være singel. Noen kvinner trives i forhold, andre alene, og atter andre veksler mellom forhold avhengig av livsfasen deres. Det essensielle poenget ligger et annet sted: å kunne velge fritt hva som passer deg, uten press eller forventninger. For i dag handler ikke suksess i livet lenger bare om å «være i et forhold». Og for mange kvinner begynner ekte romantikk noen ganger med dem selv.