I en alder av 101 år fortsetter denne kvinnen å svømme, og hun deler sin visjon om et «langt og aktivt liv».

I en alder av 101 år inspirerer Betty Morris med sin energi og livsglede. Denne Michigan-innbyggeren fortsetter å svømme hver dag, deltar i Zumba-timer og forblir helt uavhengig. Hemmeligheten hennes? En rutine bestående av bevegelse, menneskelig kontakt og små gleder. Hun deler sine fire gylne regler.

1. Beveg deg hver dag, uten å strebe etter prestasjon

I nesten førti år har Betty Morris tatt på seg badedrakten sin når hun drar til YMCA-bassenget i Jackson, Michigan. En vane som startet takket være en venns råd, og som over tid har blitt en ekte livsstil. «Jeg kunne ikke levd uten den. Hver gang noen spør meg hvorfor jeg har levd så lenge, svarer jeg: 'Det er takket være sport.' Vann diskriminerer ikke. I et basseng kan du gjøre hva som helst», fortalte hun NBC.

For henne er svømming mye mer enn bare fysisk aktivitet. Hun anser til og med YMCA som et andre hjem og tilskriver mye av velværet sitt til denne regelmessige praksisen. Mottoet hennes er klart: i vannet kan alle utvikle seg i sitt eget tempo, uten å dømme. Hver lørdag deltar hundreåringen også i en Zumba-time og koser seg med turer med datteren sin.

2. Dyrk takknemlighet daglig

Utover fysisk aktivitet legger Betty Morris vekt på en tankegang hun alltid har hatt med seg: å leve med takknemlighet. Ifølge henne hjelper det å starte hver dag med et takknemlig hjerte en med å se det positive og nyte øyeblikket fullt ut. Datteren hennes bekrefter at denne holdningen er en integrert del av personligheten hennes. Betty er alltid smilende og entusiastisk, og elsker å dele øyeblikk med andre og utstråler en varm energi.

3. Sosiale relasjoner, en sann drivkraft

For denne hundreåringen er det like viktig å holde kontakten med andre som å ta vare på kroppen sin. I svømmebassenget og i kirken tar hun seg tid til å prate med menneskene hun møter, og hun husker til og med navnene deres. Denne ekte nysgjerrigheten rundt andre beriker hverdagen hennes og opprettholder et sterkt nettverk av relasjoner. Det er et bevis på at utvekslinger, samtaler og felles aktiviteter også bidrar til et rikt og meningsfullt liv.

4. Unn deg selv noe uten å føle deg skyldig

Betty Morris lever ikke en livsstil basert på deprivasjon. Selv om frukt og grønnsaker spiller en rolle i kostholdet hennes, gir hun ikke opp godbitene hun liker. Blant favorittene hennes er toast rikelig toppet med hjemmelaget jordbærsyltetøy, brødet hun baker hver uke, og peanøttsmørfudge, som hun nyter med glede. Det er en måte å minne oss på at en bærekraftig balanse også kan inkludere maten som gir oss glede.

For å feire sin 101-årsdag blåste Betty Morris naturligvis ut lysene sine på YMCA, omgitt av sine kjære. Dette bildet oppsummerer perfekt filosofien hennes: å holde seg i bevegelse, pleie relasjonene som betyr noe, og sette pris på livets små gleder. Livshistorien hennes minner oss om at et langt og aktivt liv ikke nødvendigvis er avhengig av strenge regler.