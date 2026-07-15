Kvinnefotball: han fordømmer de som kritiserer spillernes fysikk snarere enn talentet deres

Selv om millioner av seere på alle kontinenter følger FIFA World Cup 2026™ religiøst, får ikke kvinnenes avgjørende kamper på langt nær så mye oppmerksomhet. Utover den begrensede mediedekningen av kvinnekonkurranser, mener noen menn at spillerne ikke er «pene nok» til å bli sett på. I en video snakker en innholdsskaper ut mot de som fortsatt dømmer kvinners utseende før prestasjonene deres.

Å redusere en spiller til utseendet hennes: en vedvarende vane.

I løpet av denne VM-sesongen dømmer menn spillernes handlinger eller måltabber, men de legger nesten aldri merke til de mørke ringene under en spillers øyne eller kvisene på en annens. Mens menn kritiserer kvinner for å se kamper utelukkende for å visuelt vurdere omkretsen av Ronaldos rumpe eller komplimentere Mbappés fysikk, driver de i realiteten med den samme anatomiske disseksjonen. I stedet for ros utsetter de kvinner som tjener ti ganger mindre enn sine mannlige motparter for en skjønnhetstest.

Selv om de kanskje kommenterer noen få steg og skudd utenfor mål under herrekamper, ignorerer de selve kampen fullstendig under kvinnekamper. Langt fra å fantasere om disse utøverne slik de gjør om spillernes koner på tribunen, utnevner de seg selv til utseendedommere. De gir poeng til kvinnenes utseende som om de var castet til neste moteuke. Ifølge noen av dem tilbyr ikke spillerne nok av en drøm til å bli sett på skjermen. Dette, hevder de, forklarer de dårlige seertallene.

Bildet av Aitana Bonmati , midt i en anstrengende innsats, dukker nådeløst opp i denne imagedebatten. Det sier seg selv at hun har vunnet Ballon d'Or tre ganger. Selv om kvinnelige fotballspillere fremstår som små på TV sammenlignet med banens enorme størrelse, føler menn seg berettiget til å kritisere ansiktene deres som om det var det primære utvalgskriteriet. På Instagram raser innholdsskaperen @hkfoot_ mot de som nedtoner prestasjonene til kvinnelige fotballspillere for å fokusere på utseendet deres etter en knallhard spurt. «Vi må virkelig slutte å redusere en spillers nivå til stilen deres», utbryter han.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Akªshi_🖤 (@hkfoot_)

«For mye sminke», «ikke feminin nok»... kommentarene flyr.

Når kvinnelige fotballspillere dukker opp med bart ansikt, uten en dråpe sminke, blir de beskyldt for å «late seg selv gå», og presseartikler fokuserer mer på deres angivelige tretthet enn på deres dyktighet foran mål. Omvendt, når de nedlater seg til å pynte seg eller kombinerer den nummererte drakten med øyenskygge, blir de uten å nøle stemplet som «overfladiske». Moralen i historien: enten de avstår fra skjønnhetsbehandlinger eller omfavner koketteri, blir spillerne utsatt for konstant press og ser aldri ut til å leve opp til forventningene.

Alisha Lehmann, en spiss for Leicester City Women's Football Club, har møtt betydelig kritikk for stilen sin, som har blitt ansett som «overdreven» og til og med «malplassert». Den unge kvinnen, som kan skryte av over 15 millioner følgere på Instagram, har sin andel av kritikere. Hun blir ansett som en statist rett og slett fordi hun bruker falske øyevipper og leker med manikyrerte fingre, og vekker hat der fotballspillernes koner og kjærester vanligvis vinner hjerter. «Influencer eller fotballspiller?» hevder til og med de mest skeptiske, noe som antyder et karrierefeil, en svindel.

Heldigvis gjenoppretter internettbrukerne omdømmet til disse spillerne under videoen til @hkfoot_, som utsettes for estetisk press i tillegg til andre atletiske krav. «Personlig foretrekker jeg å se kvinnefotball 10 000 ganger fremfor herrefotball; i det minste spiller de faktisk og faller ikke i bakken for ingenting», kommenterte en person. «Fordi det er menn som bare er interessert i kvinner for å «konsumere» dem, fordi de anser dem som objekter», forsøkte en annen å forklare gjennom en nærmest sosiologisk analyse.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Aitana Bonmatí Conca (@aitanabonmati)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Kvinnelige fotballspillere, sjelden verdsatt for spillet sitt

Denne videoen er en tydelig illustrasjon av et samfunnsfenomen som strekker seg langt utover sportsarenaen. Den fremhever den uheldige tendensen til stadig å overskygge kvinners talenter, og heller fokusere på skjønnhetsrutinene deres, gjette på fuktighetskremmerkene deres, spekulere i romantiske forhold eller avdekke treningsrutinene deres. Studier dokumenterer til og med den opplevde fysiske ulikheten blant kvinner, noe som tyder på at de mangler fysikken til å konkurrere på samme nivå som sine mannlige motparter.

Men selv om alle legger merke til Alisha Lehmanns omhyggelige konturering og liker å rangere de «vakreste spillerne gjennom tidene» som en trofésamling, ser det ikke ut til at noen vet at verdens toppscorer er en kvinne som heter Christine Sinclair. Eller at Carli Lloyd scoret et hat trick i kvinnenes VM-finale i 2015 på bare 16 minutter.

Kvinnefotball tiltrakk seg 44,7 millioner seere i fjor, et rekordhøyt antall. Dette burde få mennene til å stilne som ser på kvinnelige fotballspillere som en fantasi å oppfylle snarere enn tall å applaudere.