«Du klarer ikke å løfte den selv»: denne motorsyklisten reagerer på en fortsatt vedvarende stereotypi

Motorsykkelførerkort er ikke et mannlig privilegium, og mange kvinner kjører kraftige maskiner eller gir høy turtall når lyset blir grønt. De sitter ikke lenger på baksetet med håret i vinden som i romantiske komedier, og de er heller ikke begrenset til en pastellfarget Vespa. Innholdsskaperen @samslod river opp asfalten på en stor motorsykkel og beviser at kvinnefiendtlige stereotypier er langt foran konkurrentene.

Kvinner på motorsykler, holdt tilbake i sin lidenskap

Når kvinner setter seg bak rattet og finner stillingen i førersetet, kommer mennene med støvete fraser som absolutt kunne trengt en oppfriskning. «Kvinnelig sjåfør, døden i neste sving.» «Kvinner kjører som skilpadder.» «De kan ikke manøvrere.» Kort sagt: kvinnehat på autopilot. De mangler aldri kritikk for de som rett og slett følger trafikkreglene. Mens kvinnelige sjåfører av firehjulede kjøretøy er de påfølgende ofrene for en utdatert patriarkalsk mentalitet, opplever kvinnelige motorsyklister det hver eneste dag.

Så snart de setter seg bak styret og tar på seg hjelmen, er menn raske til å klage og prøve å smitte dem med impostersyndrom. Nei, kvinner er ikke bare forutbestemt til å beundre naturen og klamre seg til sine mannlige partneres midjer. De er heller ikke dømt til å sitte i setet på elsykler, fritt tilgjengelige i byene.

De lengter også etter å ta hårnålssvinger bak på en motorsykkel, føle adrenalinkicket med hver akselerasjon, dra på bilturer i fullt motorsykkelutstyr og slippe løs maskinenes fulle kraft. Innholdsskaperen @samslod legemliggjør denne nye generasjonen kvinner som ikke er redde for fart og som kjenner anatomien til en motorsykkel bedre enn de selv gjør. Disse kvinnene, som snur hodet for å beundre motorsykkelmodeller oftere enn klesutstillinger, og som ser ut til å snakke et kodespråk bestående av Yamaha MT-07-er eller Suzuki SV650-er, reagerer med bilder på de som prøver å overgå dem.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sam Slodowitz (@samslod)

Å sette en stopper for forutinntatte meninger er en nødvendighet.

Sam Slodowitz, hennes virkelige navn, er en stuntkvinne i hjertet. Dristighet ligger i genene hennes. For henne er det barnemat å holde en rett linje i flere kilometer og navigere svingete fjellveier på to hjul. Det er bare en oppvarming. Så, for å krydre den motoriserte treningen, utfører hun akrobatikk i høy hastighet, og motorsykkelen hennes blir et fullverdig kunstnerisk instrument, en forlengelse av kroppen hennes.

Hun er en ekstrem sirkusartist som balanserer på ett hjul og dominerer en motorsykkel som veier minst 200 kg. I motorsykkelsjargong kalles denne disiplinen «stuntkjøring», men for det utrente øyet virker det som en bemerkelsesverdig bragd av fysisk dyktighet. Til tross for sine utallige talentdemonstrasjoner og udiskutable risikotaking, er hun stadig under press fra kritikerne sine.

En av dem bemerket til og med: «Greit, du er en kvinne. Jeg vedder på at du ikke kan løfte motorsykkelen din alene.» For denne kvinnen, som omfavner enhver utfordring, var ikke operasjonen så vanskelig. Denne motorsyklisten, for hvem skinnjakken hennes praktisk talt er som et andre hudlag, har også en bemerkelsesverdig oppfinnsomhet. Motorsykkelen virker nesten fjærlett når hun løfter den med så stor letthet. Det er ikke nødvendig å tilkalle forsterkninger eller « muskelmenn »; hun overvinner alle hindringer, enten de er virkelige eller innbilte.

Kvinnelige motorsyklister, stadig flere på veiene

Denne erfarne motorsyklisten, som ble smittet av tohjulsbakterien for lenge siden, beviser at kvinner kan håndtere dette kjøretøyet med Lara Crofts sjarm og Furiosas rolige hodepine fra Mad Max. Faktisk minner hverdagen hennes om en actionfilm. Mens menn stadig ser tilbake, nesten beklager dagene da de var nyttige for kvinner, holder hun blikket rettet mot fremtiden.

Dessuten er dette bare ett eksempel på frihet blant mange. Flere og flere kvinner ønsker å utfordre denne myten om den «skjøre lille tingen». De som begir seg ut på denne veien, fulle av hindringer og macho-oppførsel, søker spenning, fartens begeistring og smaken av uavhengighet.

Og dette gjenspeiles i tallene. Ifølge data fra CER (Road Safety Education Center) er mer enn 30 % av kandidatene til motorsykkelførerkort kvinner. De svinger dette ettertraktede førerkortet, stemplet med en stor «A», som et feministisk symbol.

I dette miljøet hvor samarbeid er en kjerneverdi, er kvinner ikke alltid velkomne. Kanskje det er på tide at deres motparter tar ansvar og velger en annen vei enn giftig maskulinitet.