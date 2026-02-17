«Rasistisk kultur»: Denne australske tennisspilleren avslutter karrieren som 25-åring

Den australske profesjonelle tennisspilleren Destanee Aiava har annonsert at hun avslutter karrieren ved slutten av 2026-sesongen. 25 år gammel – hun feirer sin 26-årsdag 10. mai – rettferdiggjorde Melbourne-fødte spilleren avgjørelsen sin med en dyp desillusjon over det profesjonelle miljøet, som hun beskriver som «en giftig kjæreste».

Et «rasistisk, kvinnefiendtlig og homofobisk» miljø

I et langt Instagram-innlegg forklarer Destanee Aiava at hun gradvis mistet gleden ved å spille, og viser til vekten av forventningene og vanskeligheten med å gjenoppbygge livet sitt utenfor tennis. «Noen ganger fortsatte jeg å spille fordi jeg følte at jeg skyldte det til alle som hadde hjulpet meg, andre ganger av frykt for å starte på nytt», betror hun.

Den nåværende verdensnummer 258 er ikke fornøyd med et stille farvel: hun fordømmer åpent den «giftige kulturen» som hun mener forgifter sporten hennes. «Bak de hvite antrekkene og tradisjonene ligger en rasistisk, kvinnefiendtlig og homofobisk kultur som er fiendtlig innstilt til alle som avviker fra normen», skriver Aiava. Hun er av samoansk avstamning og sier at hun har opplevd diskriminering og sårende bemerkninger gjennom hele karrieren.

Denne holdningen gjenspeiler en bredere uro i tennisverdenen. Styrende organer, som ITF og WTA, har allerede erkjent omfanget av nettbaserte overgrep mot kvinnelige spillere. I 2024 ble nesten 8000 fornærmende eller truende meldinger registrert mot 458 spillere, både menn og kvinner, ofte relatert til sportsbetting.

Sosiale medier, en katalysator for hat

Destanee Aiava skåner verken internettbrukere eller institusjoner. «Jeg vil si et stort 'dra til helvete' til alle som fikk meg til å føle meg underlegen», erklærte hun. Som mange idrettsutøvere sier hun at hun har blitt offer for trakassering på sosiale medier, noe som har påvirket både utseendet og prestasjonene hennes. Spillere som Storbritannias Katie Boulter har allerede forsøkt å øke bevisstheten om disse overgrepene, men normaliseringen av fornærmelser og trusler fortsetter å undergrave den mentale helsen til mange kvinnelige idrettsutøvere.

En ny begynnelse

Til tross bitterheten sier Destanee Aiava at hun ønsker å fokusere på det positive: reisene, vennskapene og livsleksjonene. «Denne sporten har tatt mye fra meg, men den har også lært meg at det alltid er en sjanse til å starte på nytt», skriver hun. Med denne kunngjøringen åpner australieren en nødvendig debatt om verdier og mangfold i tennis, en sport som lenge har blitt oppfattet som et symbol på eleganse og respektabilitet, men som mange nå etterlyser bør forvandles innenfra.

Til syvende og sist, ved å forlate tennisbanen, snur ikke Destanee Aiava bare bladet til en lovende karriere; hun slår alarm mot de vedvarende overgrepene og diskrimineringen i profesjonell tennis. Historien hennes belyser utfordringene i et fortsatt rigid system og etterlyser en nytenkning av betingelsene for at idrettsutøvere skal kunne blomstre, utover utseende og tradisjoner.