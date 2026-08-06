Bør sosiale medier forbys for den yngre generasjonen?

Har sosiale medieplattformer blitt for påtrengende for unge mennesker? Dette problemet blir nå tatt opp gjennom lovgivning i flere land, inkludert Frankrike. Debatten om beskyttelse av tenåringer, ytringsfrihet og effektiviteten av disse tiltakene er langt fra over.

En trend som akselererer over hele verden

På bare noen få år har ideen om å forby sosiale medier for mindreårige gått fra politisk debatt til virkelighet. Australia ledet an med et forbud for de under 16 år innen utgangen av 2025. Tyrkia og Malaysia fulgte etter med sine egne restriksjoner, mens i Europa jobber et stort flertall av medlemslandene med lignende tiltak.

Frankrike har også tatt steget. 21. juli 2026 vedtok nasjonalforsamlingen og Senatet en lov som forbyr tilgang til sosiale medier for de under 15 år. Lovgivningen, som støttes av regjeringen og personlig støttes av Emmanuel Macron, skal etter planen tre i kraft 1. september 2026.

Samme idé, veldig forskjellige regler

Selv om mange land ønsker å beskytte unge mennesker bedre, bruker hvert land sin egen metode. Noen tillater tilgang med foreldrenes samtykke, andre setter andre aldersgrenser eller tilbyr tilpassede versjoner av plattformer for tenåringer.

På europeisk nivå anbefaler en resolusjon en referansealder på 16 år, med foreldretillatelse mulig for barn mellom 13 og 16 år. USA følger imidlertid en annen tilnærming: flere lokale lover har blitt blokkert av domstolene, som mener de kan krenke ytringsfriheten. Debatten der fokuserer mer på hvordan plattformene fungerer enn på brukernes alder.

Australia gir et første glimt

Australia er for øyeblikket det eneste landet med innledende erfaringer å trekke på. En studie publisert i juni 2026 viser at bruken av sosiale medier faktisk gikk ned blant 12- til 15-åringer etter at loven trådte i kraft. Resultatene er imidlertid nyanserte: nesten ni av ti tenåringer bruker fortsatt minst én plattform hver uke. Med andre ord begrenser tiltaket visse bruksområder uten å eliminere dem.

En beskyttelse som også reiser spørsmål

Tilhengere av disse lovene peker på de velkjente risikoene ved overdreven bruk av sosiale medier: angst, søvnforstyrrelser, nettmobbing og eksponering for upassende innhold. I Frankrike rapporterer nesten 28 % av elever på ungdomsskolen at de har opplevd vold på nettet, og flere hundre tusen nye tilfeller av depresjon knyttes hvert år til overdreven bruk av sosiale medier.

Det er imidlertid mye kritikk. Noen internettbrukere fordømmer det som et angrep på ytringsfriheten, retten til informasjon og digitale friheter. Andre er bekymret for aldersverifiseringssystemer, som kan tvinge brukere til å oppgi mer personopplysninger. Disse databasene med sensitiv informasjon kan bli hovedmål for nettkriminelle.

Forby det ... eller bare flytte problemet?

Et annet spørsmål som ofte dukker opp er: er et forbud virkelig effektivt? I Australia viser flere studier at 61 % av 12- til 15-åringer fortsatt bruker plattformene som er forbudt. Rundt 70 % mener til og med at det er enkelt å omgå restriksjonene, spesielt gjennom VPN-er som lar dem simulere en forbindelse fra et annet land.

Det er også en risiko for at tenåringer vil ty til andre verktøy. Ifølge en studie fra Arcom ville 44 % av barn vurdere å bruke kunstig intelligens via samtale mer, noe som også reiser spørsmål om velvære, databeskyttelse og påliteligheten til informasjon.

Til syvende og sist handler ikke debatten lenger egentlig om effektene sosiale medier har på unge mennesker, som er godt dokumentert, men om den beste måten å reagere på. Fordi det å beskytte unge mennesker uten å fullstendig isolere dem fra den digitale verden fortsatt er en delikat balansegang.