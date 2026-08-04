Under en gynekologisk undersøkelse forårsaket et par Meta-briller bekymring hos en pasient.

Rutinemessige gynekologiske besøk er ofte fryktede og ledsaget av en rekke bekymringer. Mellom stigbøylene føler kvinner seg ofte sårbare og i en svak posisjon. Under denne svært intime avtalen la en pasient merke til at helsepersonellet som undersøkte henne hadde på seg briller utstyrt med et kamera: den beryktede Meta. Og det var ikke for en grundigere undersøkelse, men utelukkende for voyeuristiske formål. En uhyggelig beretning som fremhever farene ved disse augmented reality-brillene.

Historien om en pasient som ble offer for en avskyelig praksis

Det er et øyeblikk kvinner gruer seg til uker før den skjebnesvangre daten. Vanligvis er en gynekologtime en svært ubehagelig opplevelse. I Frankrike har mer enn halvparten av kvinnene allerede utsatt eller gitt opp denne intime kontrollen av frykt for fordømmelse, smerte eller resultatene. Å finne seg selv nesten helt avkledd foran en helsepersonell med lommelykt, mens man utforsker dypet av vulvaen sin, er spesielt ubehagelig. Det er vanskelig å forbli avslappet i en så pinlig og unaturlig stilling. Mange kvinner har hatt en dårlig opplevelse og har et traumatisk minne om sin første celleprøve eller denne legetimen.

I et innlegg på kontoen @grandebavardeuse fortalte en ung kvinne sin historie, eller rettere sagt sin prøvelse, på gynekologens kontor. Denne beretningen fulgte etter en vitneoppfordring lansert av kontoinnehaveren, formulert som følger: «Har du noen gang blitt filmet uten din viten av Meta-briller?» Under undersøkelsen la kvinnen, som forfatteren omdøpte til Eva for anonymitetens skyld, merke til en uvanlig detalj. Ikke en kald oppførsel eller en kort tone, men et par briller som har blitt beryktede. Disse svarte innfatningene med tykke felger og integrerte glass var plassert rett på helsepersonellets nese.

Lyset var ikke på, så hun prøvde å berolige seg selv til hun fikk resepten. Med litt grunnleggende datakunnskaper er det imidlertid ganske enkelt å tukle med kameraet og filme ustraffet, tilsynelatende uten problemer. Meta fordømmer denne teknologiske misbruken på det sterkeste. Ved å søke etter mannens navn på Google oppdaget pasienten en rekke negative anmeldelser som beskrev det samme problemet.

Et vitnesbyrd falt ned som en bombe.

For ikke så lenge siden virket Meta-briller som noe hentet fra science fiction, et rent produkt av en «Black Mirror»-serie. Likevel presenteres de i dag som en fremtidens teknologi, et symbol på fremskritt. Kylie Jenner promoterer dem til og med, i likhet med andre influencere. Forbedret av AI er de i stand til å oversette tekst i sanntid, beskrive scener nøyaktig, ta bilder på forespørsel og strømme musikk uten å bli avskåret fra verden. Det er en oppfinnelse som regnes som revolusjonerende.

Men selv om de gir håp til synshemmede og er uvurderlige hjelpemidler når man reiser til ukjente steder, har de også sine begrensninger og kan krenke bilderettigheter. I gale hender blir de et formidabelt våpen for rovdyr. Dette har til og med gitt dem det ganske stemningsfulle kallenavnet «perverse briller». Den aktivistiske innholdsskaperen @grandebavardeuse fikk en rekke svar på sin oppfordring til vitneforklaringer, noe som beviste at dette er en ny, moderne plage. På sosiale medier frykter kvinner å få ansiktene sine, eller enda verre, kroppene sine, vist frem i all sin prakt for nettsamfunnet.

En teknologi som brukes til ondsinnede formål

Disse AI-drevne brillene ble født med store ambisjoner: å gjøre hverdagen enklere for gjennomsnittspersonen. Bortsett fra at de, som de fleste dingser som er tilgjengelige for allmennheten, først og fremst har forenklet modus operandi for sexistiske forførere og seksualforbrytere. Vitneforklaringene samlet inn av @grandebavardeuse, som utgjør utmerket belastende bevis, er bare en refleksjon av en skremmende virkelighet, eller til og med en 2.0-versjon av en krimhistorie.

Siden disse Meta-brillene ble laget, har kvinner over hele verden følt seg enda mer usikre. Ifølge en undersøkelse utført av svensk presse skal Ray-Ban Meta smartbriller angivelig ha tatt intime bilder av mennesker uten deres viten og sendt dem til en underleverandør i Kenya. På den andre siden av Atlanterhavet filmer grupper av menn massasjeterapeuter i salonger i USA, igjen uten deres samtykke.

Meta-briller, født av gode intensjoner, har blitt magneter for kontroverser og tiltrekker seg kvinners mistillit. For kvinner er de mer et farlig verktøy enn en edel revolusjon.