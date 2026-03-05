«Rolig ferie», en ny arbeidsplasstrend som reiser spørsmål for bedrifter

Å jobbe med havutsikt uten å ta fri ... det er en idé som får stadig større oppmerksomhet. Med fremveksten av fjernarbeid tar noen ansatte til seg en ny vane: å dra på ferie mens de fortsetter å jobbe, uten å informere arbeidsgiveren sin. Denne praksisen, kalt «stille ferie», reiser like mange spørsmål som den er spennende.

Når kontoret kommer på ferie

«Rolig ferie» refererer til en situasjon der du fortsetter å utføre dine profesjonelle plikter mens du oppholder deg på et feriemål. Strand, fjell, familiehjem eller solrik by: landskapet endrer seg, men arbeidet består. I motsetning til en tradisjonell ferie er du egentlig ikke fraværende. Du svarer på e-poster, deltar i videokonferanser og fortsetter med dine vanlige oppgaver. Forskjellen? Arbeidsgiveren din blir ikke informert om at du har forlatt din vanlige arbeidsplass.

Målet er derfor ikke nødvendigvis å jobbe mindre, men å nyte et mer behagelig miljø uten å bruke opp ferietiden. Denne praksisen er i tråd med andre fenomener knyttet til hybridarbeid, som for eksempel «stille slutting», som har blitt svært populært på sosiale medier.

En trend som oppsto med fremveksten av fjernarbeid

Siden pandemien har fjernarbeid blitt en fast del av mange sektorer. Kontoret er ikke lenger nødvendigvis et fast sted: det kan nå være stuen din, et kontorfellesskap ... eller til og med en terrasse med utsikt over havet. Når oppgavene dine er fullført og internettforbindelsen fungerer, blir det nøyaktige stedet der du jobber noen ganger sekundært. Denne nye fleksibiliteten har åpnet døren for enestående praksiser, inkludert «rolig ferie».

Saken fikk betydelig oppmerksomhet i angelsaksiske medier sommeren 2023. En undersøkelse utført av The Harris Poll blant mer enn tusen amerikanske ansatte viste at 28 % allerede hadde fått arbeidsgiveren sin til å tro at de jobbet når de egentlig var opptatt med noe annet. Ikke alle av dem var på ferie, men dette tallet illustrerer et skifte i atferd i en stadig mer digitalisert profesjonell verden.

Hvorfor er denne praksisen tiltalende?

Hvis denne trenden blir stadig mer populær, er det fordi den oppfyller flere moderne forventninger knyttet til arbeid.

For det første, søken etter fleksibilitet. Mange ansatte ønsker å kunne organisere arbeidet sitt på en måte som er mer kompatibel med deres personlige liv og velvære.

Så er det vanskeligheten med å virkelig koble fra. I noen profesjonelle miljøer kan det å ta fri noen ganger gi inntrykk av å være mindre engasjert. Som et resultat foretrekker noen å holde kontakten mens de endrer omgivelsene sine.

Digitale verktøy legger også til rette for denne illusjonen av tilstedeværelse. Det er mulig å planlegge e-poster, opprettholde en «aktiv» status på profesjonelle e-postkontoer eller svare raskt fra en bærbar PC.

Bak denne tilsynelatende friheten ligger det imidlertid et paradoks: fjernarbeid kan tilby mer autonomi samtidig som det forsterker en kultur av hypertilgjengelighet.

Ferie ... men ikke egentlig hvile

Å jobbe fra et hyggelig sted kan virke fristende, men det er ingen erstatning for en skikkelig ferie. For å komme seg mentalt, understreker bedriftshelsespesialister viktigheten av en skikkelig pause fra arbeidsforpliktelsene.

Når du er konstant tilkoblet, får ikke hjernen din den nødvendige restitusjonstiden. I det lange løp kan denne mangelen på frakobling føre til mental tretthet, stress og utmattelse. «Rolig ferie» avslører dermed et moderne dilemma: å ville nyte friheten som tilbys av fjernarbeid, samtidig som man er konstant tilgjengelig.

En utfordring for bedrifter

For organisasjoner reiser denne praksisen flere viktige spørsmål. Det gjelder spesielt tillit mellom ledere og ansatte, men noen ganger også datasikkerhet eller juridiske forpliktelser dersom en ansatt jobber fra et annet land uten å oppgi det.

Stilt overfor disse nye vanene begynner noen selskaper å eksperimentere med mer transparente løsninger. En av disse er «workation», et konsept som lar ansatte jobbe midlertidig fra et feriested, men på en erklært og regulert måte.

Kort sagt, «rolig ferie» gjenspeiler en dyp forandring i forholdet til arbeid, spesielt blant yngre generasjoner som verdsetter balanse mellom arbeid og fritid større. Denne utviklingen demonstrerer først og fremst én ting: fleksibilitet har blitt en sentral forventning, men for at det skal forbli gunstig for alle, krever det åpen dialog mellom ansatte og arbeidsgivere. Til syvende og sist er det virkelige spørsmålet kanskje ikke hvor du jobber, men snarere hvordan du kan bevare frihet, tillit og en reell rett til hvile.