Å få betalt 50 000 dollar for å se VM i 2026: jobbtilbudet som skaper oppstyr

Jobbtilbudet alle snakker om våren 2026 kommer ikke fra en teknologioppstartsbedrift eller et kreativt byrå. Det kommer fra FOX Sports, Fox Corporations datterselskap for sportskringkasting i USA – og de tilbyr seg å betale noen 50 000 dollar for å se fotball.

Tilbudet som gikk viralt på internett

FOX Sports, FOX One og Indeed har lansert et landsdekkende søk etter en «FOX One Chief World Cup Watcher» – en rolle verdt 50 000 dollar for å se alle 104 kampene i FIFA World Cup 2026 i 4K på FOX One, turneringens offisielle strømmeplattform. Turneringen går fra 11. juni til 19. juli 2026 – 39 sammenhengende dager med kamper – fra et fullt tilpasset visningsområde i hjertet av Times Square i New York City.

Et kontor i glasskube midt på Times Square

Posten er plassert i en gjennomsiktig glasskube midt på Times Square, vendt mot de tusenvis av besøkende, turister og pendlere som passerer daglig. Dette oppsettet gjør hver kamp til en veritabel offentlig seerfest – postholderen blir på en måte den offisielle VM-superfanen, utstilt for alle å se i 39 dager.

Hva jobben egentlig innebærer

Jobben består av tre hovedoppgaver: å se hvert eneste minutt av FOX Sports' 4K-dekning av alle 104 kampene på FOX One, administrere seerområdet på Times Square for å skape en unik kollektiv opplevelse, og lage og dele autentisk innhold på sosiale medier gjennom hele turneringen for å etablere seg som den foretrukne kilden for VM-seere. En stillingsbeskrivelse som dermed kombinerer lidenskap for fotball, fysisk utholdenhet og kunnskap om sosiale medier.

Direktesendingen på FOX

For å søke må kandidatene oppdatere Indeed-profilen sin med relevant erfaring og ferdigheter, og aktivere alternativet «Arbeidsgivere kan finne deg» slik at FOXs rekrutteringsteam kan finne dem. De må også legge ut en kort video på sosiale medier som forklarer hvorfor denne stillingen passer for dem, ved å bruke emneknaggen #ChiefWorldCupWatcher. Søknader mottas frem til søndag 17. mai.

Den utvalgte personen vil bli avslørt direkte 6. juni under sendingen av kampen mellom Boston Red Sox og New York Yankees på FOX. Stillingen starter offisielt 6. juni – én uke før turneringsstart – og slutter 26. juli, én uke etter mesterskapskampen.

Bak markedsføringsknepet, et reelt forretningsproblem

Partnerskapet mellom FOX Sports og Indeed er utformet for å fremheve FOX One som den fremste destinasjonen for VM, samtidig som det utnytter Indeed-plattformen for en kampanje som blander sport, sosiale medier og merkevaremarkedsføring. Robert Gottlieb, markedsdirektør i FOX Sports, oppsummerte ambisjonen: «FIFA-VM vil bli en historisk turnering som fortjener like historisk rekruttering. En engasjert kandidat vil ha sitt livs jobb med å oppleve og feire hver historie, hver nasjon og hvert spennende øyeblikk som definerer det vakre spillet.»

50 000 dollar for å se 104 fotballkamper i en glasskube på Times Square – jobben er en drøm for noen. Det krever imidlertid at man tolererer uregelmessige arbeidstider, stadig lager innhold, tåler presset av å bli eksponert for blikket til tusenvis av newyorkere, og så videre. Noen vil kalle det en jobb. Andre, en mulighet for livet.