Gatetrening: Når kvinner tar over offentlige rom, endres reglene

Gatetreningsområder dukker opp i mange byer, og selv om de er ment for alle, besøkes de stort sett av menn med bar brystkasse. I disse utendørs treningssonene føler kroppsbyggingsentusiaster at de er på kjent grunn. Imidlertid blir stadig flere kvinner med på de fluorescerende pull-up-stengene og griper tak i ringene midt i denne flokken som brøler i takt med hver anstrengelse.

Steder bebodd av menn som raskt kan bli skremmende

Forankret til den varme sanden et steinkast fra havet eller innebygd i asfalten ved siden av en skatepark, er gatetreningsutstyr nå et vanlig syn utendørs. Du har nesten helt sikkert gått forbi en av disse strukturene dedikert til kroppsvektøvelser. Ikke overraskende monopoliserer menn regelmessig disse fritt tilgjengelige treningsmaskinene. Få kvinner tør å krysse terskelen til disse testosterondrevne lekeplassene for voksne.

Det må sies at mennene som praktiserer det ikke alltid er eksempler på gjestfrihet. Skjerfet skrudd på nesen som statister i rapvideoer, capsen baklengs, boksershortsen stikker ut av jeansene og magen er fri for stoff, noe som avslører en viss fysikk, mennene hersker over dette urbane tilbehøret som bøller i skolegårder på toppen av sklier.

Vanligvis foretrekker kvinner å betale for et treningsmedlemskap for å gjøre pull-ups i fred, eller de står opp med solen for å oppleve disse stedene på strategiske tidspunkter. Og dette er ikke paranoia eller overdrivelse. Det er rett og slett en refleksjon av en symptomatisk frykt som går langt utover utendørs styrketrening. Ifølge en storstilt fransk studie rapporterer 65 % av kvinnene at de har følt seg utrygge på offentlige steder. Nå inntar de en «ikke gi faen»-holdning og tar hevn på fortauet, gjør pull-ups eller utfører «L-sit»-posituren foran utstående øyne. Dette stille opprøret utspiller seg på sosiale medier, bak inspirerende videoer der kvinner knuser forutinntatte meninger og krever respekt med hver bevegelse.

Kvinner setter sitt preg på treningsområder i gatene

Mens noen kvinner trener i hjemmets egne omgivelser og deltar i en skikkelig intern debatt før de drar ut på joggetur, begir andre seg selvsikkert ut i treningsområder fylt med menn. Og nei, de føler seg ikke som fortapte sauer blant glupske løver. Tvert imot. Langt fra å være malplasserte eller lide av impostersyndrom, etterlater de sine mannlige motparter målløse.

Dessuten kan emneknaggen #streetworkoutgirl skryte av utallige eksempler. Når den franske kvinnen @aboutmaxoufr løfter hele kroppen på treparalletter og ser ut til å sveve over bakken, legger ikke mennene i bakgrunnen skjul på sin beundring. Når @ v3rxn1k4_23 , en gateutøver som utvilsomt har nådd det høyeste nivået innen calisthenics, snurrer rundt stangen og utfører en rekke tekniske bragder drevet av latissimus dorsi-musklene sine, har motpartene hennes fortvilte uttrykk. De blir tatt på fersken i en demonstrasjon av sjalusi. I nok en demonstrasjon av muskler opplever @ejayink gleden av kvinnelig solidaritet og mottar motiverende jubel fra unge kvinner som har kommet for å spise lunsj i parken.

Disse kvinnene har kanskje ikke en tanks kroppsbygning, men menn blir absolutt ikke skremt når de starter sine atletiske prestasjoner. Dessuten er de ikke der for å konkurrere med eller overgå menn, men rett og slett for å forsvare sin plass i et miljø der de fortsatt mangler troverdighet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Veronica :/ 23.23 (@v3rxn1k4_23)

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Gjenerobring av offentlig rom, en daglig sport

Disse kvinnene, som danner et horisontalt menneskelig flagg og uanstrengt navigerer i baren, «setter ikke bare opp et show» for kameraene. De starter en revolusjon i et land som lenge har vært fiendtlig innstilt til dem. Mens kvinner klemmer seg inntil veggene, tenker nytt om rutene sine når de blir truet, klamrer seg til leilighetsnøklene sine og skulle ønske de var på størrelse med en mus når de går ut alene om natten, åpner disse urbane idrettsutøverne en vei for dem: veien til frihet.

De nekter å bøye hodet eller bare gå til disse stedene når de er øde. Dag eller natt, i overfylte eller tynt besøkte gatetreningsområder, tar de plass uten å unnskylde seg. Og de går ikke inn på noens territorium: de hevder bare sin tilstedeværelse. Dessuten viser de fleste videoene velvillige menn som ikke plystrer til kvinnene som om de var byttedyr, men applauderer prestasjonene deres. De behandler dem som likeverdige og anklager dem aldri for å være «malplasserte».

Etter hvert som det bygges opp områder for gatetrening, smuldrer kjønnsbarrierer opp. Gatetrening blir ikke «feminin», den blir rett og slett mer blandet. Og kanskje er det den virkelige endringen: å se kvinner trene utendørs uten at det virker eksepsjonelt, modig eller overraskende, men rett og slett normalt.