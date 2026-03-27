«Jeg hadde aldri regnet ut det før»: denne studien avslører hvor mye mensen egentlig koster

Mensen diskuteres ofte i form av kropp, syklus eller følelser, men kostnadene blir mye sjeldnere nevnt. En fersk studie setter ting i perspektiv: over et helt liv representerer menstruasjon en betydelig utgift.

En kostnad som langt overstiger kostnadene for verneutstyr.

Når vi tenker på menstruasjon, tenker vi først på menstruasjonsprodukter, men virkeligheten er mye bredere. Ifølge en analyse delt av Clue-appen som en del av kampanjen «Cost of Bleeding», kan en menstruerende person bruke opptil omtrent 25 000 euro i løpet av livet.

Dette tallet inkluderer selvfølgelig menstruasjonsprodukter (bind, tamponger, menskopper eller menstruasjonsundertøy), men også andre ofte oversette utgifter: smertestillende midler, visse medisinske konsultasjoner, eller til og med kostnadene forbundet med små, uventede daglige behov som klesvask eller klær. Hver for seg kan disse kjøpene virke beskjedne, men akkumulert over år ender de opp med å representere et betydelig budsjett.

Utgifter som strekker seg over flere tiår

Menstruasjon er en viktig del av livet. I gjennomsnitt kan en person menstruere i 35 til 40 år. Dette betyr regelmessige kjøp, måned etter måned, år etter år. Denne rytmen skaper en kontinuerlig utgift, integrert i dagliglivet og ofte ubemerket. I motsetning til andre engangsutgifter for helsetjenester, akkumuleres disse over tid.

I tillegg til disse kostnadene kan det være utgifter knyttet til menstruasjonshelse: smerter, premenstruelt syndrom eller tilstander som endometriose. I disse tilfellene kan medisinske utgifter øke, avhengig av behov og tilgang til behandling. Noen velger gjenbrukbare løsninger, som menstruasjonskopper eller menstruasjonsundertøy. Disse alternativene kan redusere kostnadene på lang sikt, selv om de krever en større initial investering.

En økonomisk virkelighet som fortsatt er lite diskutert

Til tross for dens innvirkning, forblir kostnadene ved menstruasjon i stor grad fraværende i diskusjoner om kjøpekraft eller folkehelse. Likevel snakker mange organisasjoner nå om «menstruasjonsfattigdom». Dette begrepet refererer til situasjoner der noen mennesker har problemer med å få tilgang til tilstrekkelige menstruasjonsprodukter. I Frankrike mangler 4 millioner menstruerende personer tilgang til menstruasjonshygieneprodukter.

I flere land viser studier at noen kvinner må ta budsjettmessige valg eller ty til mindre komfortable alternativer på grunn av mangel på tilstrekkelige ressurser. Stilt overfor denne situasjonen dukker det opp initiativer: gratis utdeling av hygieneprodukter på noen skoler og universiteter, lokale aksjoner og bevisstgjøringskampanjer.

Fremhever en usynlig kostnad

Med kampanjen sin ønsker Clue å synliggjøre det som ikke alltid er synlig. Tanken er å øke bevisstheten om en ofte undervurdert økonomisk virkelighet. Disse utgiftene, fordi de er spredt over tid og knyttet til personlige saker, går lett ubemerket hen. Likevel er de en integrert del av mange menneskers hverdag. Å bringe dem frem i lyset åpner også for diskusjoner om tilgang til menstruasjonsprodukter, som av mange anses som essensielle varer.

Mot et mer helhetlig syn på menstruasjonshelse

I de senere årene har menstruasjonshelse gradvis fått mer synlighet. Det snakkes mer om smerte, syklusen, velvære ... og nå, kostnadene. Å anerkjenne disse utgiftene betyr også å forstå kroppens reelle behov. Kroppen din, med dens rytmer og variasjoner, fortjener å bli respektert, lyttet til og støttet, uten tabu eller bagatellisering.

Til syvende og sist fremhever dette anslaget en enkel sannhet: menstruasjon er ikke bare en biologisk opplevelse. Den har også en konkret innvirkning på dagliglivet. Ved å kvantifisere denne virkeligheten bidrar studien til å endre perspektiver og oppmuntre til en mer rettferdig, mer informert og mer inkluderende tilnærming til helse.