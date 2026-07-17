Den «rosa skatten»: hvorfor noen «kvinneprodukter» koster mer

Du har kanskje allerede kommet over to nesten identiske produkter ... bortsett fra at det ene, som markedsføres til kvinner, er dyrere. Barberhøvler, sjampo, deodorant og tilbehør: dette fenomenet, med kallenavnet «rosa skatt», har vært et diskusjonstema i flere år. Mellom studier, debatter og tips for mer bevisst forbruk, er dette hva du trenger å vite.

Hva er egentlig den «rosa skatten»?

Til tross for navnet er ikke den «rosa skatten» en skatt i finanspolitisk forstand. Kvinner pålegges ingen ekstra skatt. Det er faktisk en kommersiell praksis som observeres på visse hverdagsprodukter. Prinsippet er enkelt: to svært like, eller til og med identiske, varer tilbys til forskjellige priser avhengig av målgruppen . Ofte er det bare noen få egenskaper som endres, for eksempel farge, duft eller emballasjedesign. En rosa barberhøvel kan dermed koste mer enn sin blå motpart, uten merkbar forskjell i ytelse.

En studie som gjorde et varig inntrykk.

Problemstillingen fikk synlighet takket være en storstilt studie utført av New York City Department of Consumer Affairs. Forskerne sammenlignet nesten 800 produkter fra mer enn 90 merker, på tvers av 35 forskjellige kategorier, og undersøkte herre- og dameversjonene. Konklusjonen deres var slående: produkter markedsført til kvinner var i gjennomsnitt 7 % dyrere. For hygiene- og personlig pleieprodukter nådde forskjellen så høyt som 13 %. Enda mer bemerkelsesverdig var det at i 30 av de 35 analyserte kategoriene hadde «dameversjonen» den høyeste prislappen.

En ekstra kostnad som kan hope seg opp over årene

Studien viser også at denne prisforskjellen ikke er begrenset til kosmetikk. Den kan oppstå i ulike livsfaser, fra barneklær og leker til tilbehør, skjønnhetsprodukter og til og med spesifikt utstyr for eldre. Individuelt sett kan disse forskjellene virke små, men når de gjentas med hverdagskjøp, kan de bli betydelige over flere tiår.

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Et fenomen som fortsatt diskuteres

Selv om den «rosa skatten» er bredt dokumentert, er den ikke universelt akseptert. Amerikanske forskere publiserte en studie i 2021 som presenterte mer nyanserte resultater. I følge analysen deres var produkter som ble markedsført «til kvinner» ikke lenger systematisk dyrere, og denne prisforskjellen dukket bare opp i noen av de kategoriene som ble studert.

Disse avvikene fremhever at fenomenet avhenger av en rekke faktorer: merkevarer, produktlinjer, land og til og med markedsføringsstrategier. Det er derfor umulig å si at alle produkter som markedsføres som «dameprodukter» er berørt, men spørsmålet om prisrettferdighet er fortsatt en betydelig bekymring.

Hvordan unngå å betale mer?

Den gode nyheten er at det finnes noen enkle trinn du kan ta for å ta informerte valg. Å sammenligne ingrediensene, mengdene og egenskapene til et produkt før du i det hele tatt ser på emballasjen, hjelper deg ofte med å identifisere like passende alternativer. Utover prislappen er det fortsatt den beste måten å konsumere med trygghet på å prioritere kvalitet, effektivitet og å møte dine faktiske behov. Tross alt trenger ikke et produkt å være rosa eller kjønnsbestemt for å være effektivt.

Den «rosa skatten» oppfordrer først og fremst forbrukerne til å se nærmere på etiketter. Ved å sammenligne ulike versjoner av samme vare kan man noen ganger spare penger samtidig som man fremmer mer transparent og rettferdig forretningspraksis.