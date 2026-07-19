En kronisk sykdom knuste drømmen hennes om å bli primaballerina, men historien hennes sluttet ikke der.

Kate Stanforth (@katestanforth) beviser at drømmer kan utvikle seg uten å noen gang forsvinne. Fratatt en profesjonell ballerinakarriere på grunn av en kronisk sykdom i en alder av bare 14 år, fant hun en ny måte å holde lidenskapen sin i live og presse grensene for dans.

En barndom preget av en lidenskap for ballett

For Kate Stanforth har dans alltid vært sentralt. Hun oppdaget ballett i en alder av to år, og veldig raskt ble denne lidenskapen et sant livsverk. Som åtteåring begynte hun i et forberedende treningsprogram med et klart mål: å bli ballerina. I over et tiår trente hun intenst og bygde fremtiden sin rundt scenen. Store britiske balletkompanier som Royal Ballet og Rambert var blant horisontene hun så for seg. Drømmen hennes så ut til å ta form, drevet av år med hardt arbeid, disiplin og besluttsomhet.

En kronisk sykdom som endrer historiens gang

Som 14-åring, akkurat da hun nærmet seg målet sitt, tok livet hennes en dramatisk vending. Kate Stanforth utviklet de første tegnene på myalgisk encefalomyelitt (ME), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom. Denne komplekse nevrologiske sykdommen forårsaker dyp og vedvarende utmattelse, samt en rekke symptomer som kan begrense daglige aktiviteter alvorlig.

For den unge danseren var konsekvensen vanskelig å akseptere: hun måtte slutte med ballett. I starten virket dette avbruddet midlertidig. Etter hvert som tiden gikk, forsto Kate Stanforth (@katestanforth) at karrieren hennes som profesjonell ballerina, slik hun hadde sett for seg den, ikke kunne gjenopptas på samme måte.

Å sørge over en drøm for å gjenoppfinne seg selv

I flere år gikk Kate gjennom en periode med personlig rekonstruksjon. Dans, som alltid hadde vært en kilde til glede og oppfyllelse, ble også et smertefullt tema. Hun forklarer at hun hadde vanskelig for å snakke om det lenge, ettersom tapet av denne delen av identiteten hennes var så tungt å bære. Med tiden begynte imidlertid helsen hennes å stabilisere seg. I stedet for å bla om til ballett helt, valgte hun å gjenoppdage denne verdenen på en annen måte.

En ny vei åpnet seg da for henne: å videreføre kunnskapen sin ved å bli danselærer. Dette steget tillot henne å gjenopprette kontakten med kunsten sin samtidig som hun knyttet et nytt forhold til disiplinen som hadde formet hele livet hennes. Dans var ikke lenger bare et mål å oppnå, men et rom for uttrykk, deling og personlig vekst.

En ny måte å danse på og endre tankesett

Reisen hennes tok en ny vending da hun oppdaget rullestoldans. Denne tilnærmingen tillot henne å fortsette å utforske bevegelse og å se for seg en mer inkluderende ballett, der alle kan finne sin plass. Nå er en kvalifisert ballettlærer Kate Stanforth (@katestanforth) og samarbeider med ledende kunstinstitusjoner, inkludert Matthew Bourne's New Adventures, Royal Ballet og Rambert Dance Company.

Hun deltar også i diverse mote- og TV-prosjekter, inkludert samarbeid for London Fashion Week og produksjoner sendt av BBC, ITV og Channel 4. Karrieren hennes viser at dans ikke er begrenset til en perfekt figur eller forestilling. Det kan også handle om kreativitet, tilpasningsevne og selvtillit.

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Kampanje for en mer inkluderende dans

Til tross for sin erfaring ser Kate Stanforth fortsatt hindringer for artister med funksjonsnedsettelser, spesielt innen klassisk ballett. Hun mener at dansere med funksjonsnedsettelser ofte må bevise sin verdi mer for å bli ansett som sanne kunstnere.

For Kate Stanforth (@katestanforth) reduserer ikke tilgjengelighet kunstnerisk fortreffelighet. Tvert imot kan det berike fagfeltet ved å bringe nye perspektiver. Hun taler derfor for mer tilgjengelige opplæringsprogrammer, bedre representasjon av dansere med funksjonsnedsettelser og like muligheter i profesjonelle dansekompanier.

Selv etter vanskelighetene hun har møtt, er Kate Stanforths ambisjon uforminsket: å en dag vende tilbake til en teaterscene for å fremføre ballett profesjonelt. Historien hennes minner oss om at drømmer ikke nødvendigvis forsvinner når livet kaster deg en svingball. De kan endre form, ta en ny retning og bli enda sterkere.