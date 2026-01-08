«Matindustriens» tilbakekomst i 2026: hvorfor så mange unge mennesker omfavner den

Borte er fantasiene om meteorisk suksess og søvnløse netter drevet av ambisjoner. Blant de under 30 år ser det ut til at en klar trend dukker opp innen 2026: ønsket om stabilt, lavstressende arbeid som gir tid til livet. Ifølge flere studier forlater et økende antall unge fagfolk (spesielt millennials og generasjon Z) konkurransepregede miljøer for jobber som oppfattes som enklere, mindre profilerte, men synonyme med ro. Dette skiftet utfordrer vårt forhold til suksess og omdefinerer hva det vil si å «lykkes i yrkeslivet».

Lavpressjobber er svært etterspurt.

Disse yrkene har én ting til felles: de tilbyr et tydelig rammeverk, faste arbeidstider, lite intern konkurranse og et klart skille mellom yrkesliv og privatliv. Blant dem kommer regnskapsføring i topp. Det garanterer et godt lønnsnivå, faste arbeidstider, lite reising og betryggende forutsigbarhet.

Men manuelle håndverk, ofte undervurdert, skal ikke overgås: elektrisitet, rørleggerarbeid, logistikk. Disse yrkene tilbyr sjelden stabilitet, praktiske ferdigheter og sterk markedsetterspørsel. I tillegg til dette kommer kortere opplæringsprogrammer og rask inntreden i arbeidslivet.

Mindre angst, mer tid for deg selv

Ifølge en Fortune-studie publisert i desember 2025 , foretrekker 68 % av unge voksne en rolig og stabil jobb fremfor en prestisjefylt, men stressende karriere. Blant fordelene som ble nevnt: en betydelig reduksjon i angstnivå (–42 %), bedre søvn og mer tid til fritid og sosiale relasjoner.

New York Post bekrefter dette skiftet: 62 % av de spurte sier at de foretrekker jobber med «lavt press» for å bevare sin mentale helse. « Jeg bruker penger for å leve, ikke for å jobbe meg i hjel», fortalte en ung ansatt på administrasjonskontoret til avisen.

En reaksjon på kulturen om «alltid mer»

Bak dette bevisste valget ligger en økende tretthet over «hustle-kulturen» som er blitt popularisert på sosiale medier. Å jobbe utrettelig, ta på seg flere prosjekter, gjøre seg selv uunnværlig: alt dette er modeller som nå oppfattes som kilder til utmattelse.

Nedstengningene i 2020 og 2021, bølger av utbrenthet, usikkerhet i jobben og økende angst blant unge mennesker har rystet disse idealene dypt. En HelloWork-undersøkelse viser at 79 % av de under 30 år anser mental helse som en avgjørende faktor i karrierevalgene sine.

Det nye stikkordet? Balanse. Et stabilt yrkesliv som gir rom for sport, reiser, familie og personlige lidenskaper. Arbeid blir et middel, ikke lenger et mål i seg selv. I virkeligheten er det ikke en avvisning av arbeid, men en omdefinering av prioriteringer. Der tidligere generasjoner assosierte suksess med status og sosial fremgang, ser det ut til at den nåværende generasjonen (i hvert fall noe av den) verdsetter livskvalitet, fritid og samsvar med sine verdier.