Høyde, vekt, figur: Slik endrer skjønnhetsstandarder seg fullstendig fra land til land

Selve ideen om «ideal skjønnhet» kan nesten virke morsom, gitt hvor mye den varierer fra kontinent til kontinent. Det som blir beundret her blir kritisert andre steder, og det som virker «perfekt» for noen, virker merkelig for andre. Som du vil se, danner estetiske kriterier over hele kloden en fascinerende – og noen ganger forvirrende – mosaikk. Som et resultat blir høyde, vekt, form og ansiktstrekk veritable sosiale markører, dessverre ledsaget av alt det psykologiske presset som er forbundet med disse standardene.

Kina: Ultratynnhetens herredømme

Ifølge en analyse av kinesiske standarder på Marketing China , er slankhet ikke bare et ideal i Kina: det er et ekte sosialt merke. Sosiale medier har forsterket denne søken med utfordringer som har gått viralt, som den berømte «A4-midjen», der et A4-ark må dekke hele midjen. Du kan tenke deg presset for å overholde en slik standard ... Det snakkes til og med om en BMI rundt 17, altfor lavt, som mange forfølger som et symbol på «estetisk renhet».

Det «ideelle ansiktet» følger samme logikk: slankt, delikat, ofte beskrevet som et melonfrø. Store øyne med veldefinerte øyelokk er så ettertraktet at sofistikert sminke og målrettede operasjoner har blitt vanlig. Målet: å skape et «V-formet» ansikt, perfekt ovalt, nesten uvirkelig.

Brasil og Afrika: Feiring av former

Et radikalt landskapsskifte i Brasil, hvor såkalte «luksuriøse» figurer ikke bare feires, men ofte holdes oppe som et kulturelt ideal. Brede hofter, en slank midje og en dyp utringning: den berømte «gitar»-silhuetten regjerer. Denne estetikken er forankret i både tradisjon og en avslappet holdning til kroppen. Kosmetisk kirurgi er allestedsnærværende, ikke for å viske ut, men snarere for å fremheve disse kurvene.

I Vest-Afrika, i land som Mauritania og Nigeria, er høy vekt fortsatt et dypt forankret symbol på velstand, helse og fruktbarhet. Der Vesten verdsetter fysisk nøysomhet, ser disse kulturene det i stedet som et tegn på overflod, rikdom og vitalitet. Et positivt syn, men et som også kan bli krevende.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Vest vs. Sørøst-Asia: To visjoner, to press

I USA formes skjønnhetsidealet ofte av treningsverdenen og Instagram. Den atletiske, muskuløse, «spektakulære» kroppen hylles, med meislede magemuskler og tonet underkropp. Dette idealet kan kreve konstant kontroll over ens vekt og kosthold.

I Sør-Korea er den motsatte trenden overraskende: målet er en svært slank, nesten ungdommelig figur, med et V-formet ansikt og myke ansiktstrekk. Ekstreme dietter er vanlige, oppmuntret av K-pop-industrien hvor estetisk konkurranse er allestedsnærværende.

I India vedvarer et mer tradisjonelt ideal: brede hofter og myke kurver har lenge vært verdsatt. Vestlig innflytelse og vedvarende kolorisme endrer imidlertid forventningene, noen ganger på motstridende måter.

Europa: ett kontinent, mange skjønnhetsvisjoner

I Europa avhenger alt av himmelretningen . I nord foretrekker man «simpel elegant»: lys hud, en slank, atletisk kroppsbygning, lett sminke og lyst hår. Skandinaver dyrker en naturlig stil der utseende prioriteres over ytelse.

I Middelhavet, derimot, er sensualitet mer omfavnet: kurver, en solkysset hudfarge og synlig femininitet. I Frankrike og Italia råder uanstrengt eleganse: å virke polert uten å virke det.

Øst-Europa? En helt annen stemning. Der blir sterke, skulpturerte slaviske trekk ofte idealisert, i likhet med de slanke figurene som er påvirket av mote og sosiale medier. Når det gjelder Spania, verdsetter man tradisjonelt kurvede hofter og en solbrun hudfarge.

Totalt sett er Europa generelt enige om en BMI på rundt 18 til 22, mer fleksibelt enn Asia, men fortsatt påvirket av numeriske illusjoner. Dessuten er denne indikatoren langt fra en pålitelig referanse: BMI sier nesten ingenting om en persons faktiske helse og bør på ingen måte brukes som en standard for å definere en såkalt «perfekt kropp».

Når standarder endres ... og det gjør også presset.

Skjønnhetsstandarder har aldri vært faste . I Kina, for eksempel, vinner en kinesisk-vestlig estetikk terreng: lys hud, høye neser, mer «internasjonale» trekk. Denne hybridiseringen, i stor grad drevet av sosiale medier, intensiverer jakten på «perfeksjon» og øker antallet kosmetiske operasjoner. Det er til og med snakk om prosedyrer for å forbedre kjevelinjen eller skape den ettertraktede rynken mellom øyenbrynene. Stilt overfor dette presset vokser kroppspositivitetsbevegelsen likevel, sakte men sikkert. Den minner oss om at hver kropp har sin egen legitimitet, sin egen skjønnhet, sin egen tilstedeværelse.

Til syvende og sist beviser denne globale reisen gjennom skjønnhetsstandarder det: det finnes ingen universell sannhet. En figur som ble ansett som «perfekt» i Korea, ville blitt kritisert i Brasil. Blek hud, glorifisert i Kina, ville blitt sett på som «kjedelig» i Spania. Et kantete ansikt, beundret i Øst-Europa, ville bli oppfattet som «for modent» i Korea, og så videre. Å sammenligne seg selv med disse skiftende normene er som å delta i et rigget kappløp med stadig skiftende regler. Du fortjener bedre enn det. Kroppen din fortjener å bli sett uten kulturelle filtre.