Search here...

Disse byene gjorde alt de kunne for julen: juletrærne deres er sanne mesterverk.

Samfunn
Fabienne Ba.
@galerielafayette et @rockfellercenter/Instagram

Etter hvert som høytiden nærmer seg, gjør noen byer alt de kan for å forvandle torg og kjøpesentre til blendende lysshow. Disse monumentale juletrærne er ikke bare dekorasjoner: de er sanne kunstverk. Civitatis 2025-rangeringen avslører unike kreasjoner der tradisjon, innovasjon og magi møtes.

Paris: En magisk opplevelse under kuppelen på Galeries Lafayette

I Paris venter et fantastisk skue de besøkende på Galeries Lafayette Haussmann. I år er juletreet 16 meter høyt og pyntet med 560 kg røde bånd og 8 kilometer med LED-girlandere. Med temaet «Den vakreste gaven» av illustratør Jeanne Detallante forvandler det den berømte kuppelen til en magisk setting. Rundt det forteller fortryllende vindusutstillinger magiske historier, mens byen tilbyr nattlige turer med opplyste busser for å forlenge fortryllelsen. Paris beviser dermed – nok en gang – at eleganse og kreativitet kan kombineres for å glede både unge og gamle.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Loïc Lagarde (@loic.lagarde)

Rio: En kjempe som flyter på lagunen

Etter fire års fravær har det flytende juletreet i Rodrigo de Freitas-lagunen returnert for å lyse opp Rio de Janeiro. Dette gigantiske treet, som er et sant symbol på kollektiv glede, lyser ikke bare opp nattehimmelen, men reflekteres også i lagunens vann og skaper et unikt akvatisk panorama. De livlige fargene harmonerer med bylysene og gir en uforglemmelig visuell opplevelse. For både lokalbefolkningen og turister har det å være vitne til tenningen av denne flytende giganten blitt et uforglemmelig festlig ritual.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Secret Mag (@secretmagoff)

Vilnius og Praha: historiske og moderne mesterverk

I Europa har Vilnius og Praha også gjort alt for å tiltrekke seg besøkende. I den litauiske hovedstaden står en imponerende 20 meter høy metallkuppel stolt på det sentrale torget. De 5 kilometer lange lysene omgir et tradisjonelt julemarked, og blander lokalt håndverk og delikatesser i en varm og innbydende atmosfære.

Praha reiser på sin side et 24 meter høyt juletre på det berømte gamlebytorget. Frem til 6. januar fortryller konserter, gotiske show og underholdning forbipasserende og forvandler det historiske sentrum til en ekte julefortelling i naturlig størrelse.

Strasbourg, Budapest og New York: levende tradisjoner

Strasbourg, ofte kalt den europeiske julehovedstaden, opprettholder sitt rykte med et majestetisk juletre og belysning som forvandler byen til et postkortlignende eventyrland. Budapest kombinerer tradisjon og modernitet, med dekorasjoner som fremhever den historiske arkitekturen og festlige markeder langs Donau.

I New York fortsetter det berømte Rockefeller Center å fascinere: hvert år tiltrekker juletreet tusenvis av besøkende og blir et universelt symbol på hygge og lys i denne høytiden.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av New York City (@nycity__ig)

Disse byene demonstrerer at julen er mye mer enn bare en høytid: det er en tid der kunst, kreativitet og følelser kommer sammen for å skape uforglemmelige minner. Hvert tre, enten det er svevende, metallisk eller monumentalt, forteller en historie og inviterer besøkende med på en fortryllende reise. Besøkende kommer ikke lenger bare for å beundre dekorasjonene; de kommer for å oppleve en komplett sansereise, der lys, farger og tradisjon flettes sammen for å feire den kollektive magien.

Når juletrær blir til eksperimenter

Utover sin størrelse og prakt, representerer disse grantrærne en positiv filosofi: å feire livets skjønnhet, oppmuntre til samhørighet og dele et øyeblikk av enkel, men dyp lykke. Enten vi rusler gjennom markedene i Vilnius, beundrer refleksjonene i Rio-lagunen eller undrer oss under den parisiske kuppelen, minner hvert av disse trærne oss om at julen fremfor alt er en feiring av følelser og samhørighet.

Kort sagt, disse festlige kreasjonene forvandler hver by til et moderne eventyr. De inviterer innbyggere og besøkende til å feire kollektiv magi, dele gledelige øyeblikk og huske at skjønnhet ofte finnes i detaljene, undringen og lyset vi gir og mottar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Slutten på dusjing? Denne maskinen som «vasker mennesker» skaper oppstyr

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Slutten på dusjing? Denne maskinen som «vasker mennesker» skaper oppstyr

Ideen virket usannsynlig i går, men i dag er den virkelighet: en maskin som vasker deg som klær,...

En fotballkamp høyt over tomrommet: bragden hans sender frysninger nedover nettets ryggrad

Den russiske innholdsskaperen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spilte nylig sin første fotballkamp på en plattform hengt under en...

Dette landet hvor stadig flere kvinner ikke bruker BH

Frankrike skiller seg ut i Europa som det landet der flest kvinner bruker BH-frie antrekk, med 7 %...

På grunn av datterens suksess på nettet mister de jobben

Sophie Rain, en ung amerikansk innholdsskaper, har blitt en stor «stjerne» på voksenplattformer siden 2023, og har generert...

88 år gammel jobbet han fortsatt ... helt til internettbrukere bestemte seg for å forandre livet hans.

Ed Bambas, en 88 år gammel amerikansk veteran, fortsetter å jobbe i et supermarked i nærheten av Detroit...

En meteorsverm er på vei, et sjeldent fenomen du ikke bør gå glipp av.

Natten 13.–14. desember 2025 vil himmelen lyse opp med en av årets mest spektakulære meteorsvermer: Geminidene. Opptil 150...

© 2025 The Body Optimist