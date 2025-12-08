En kinesisk mann snakker ut om landets vanvittige skjønnhetsstandarder

Innholdsskaperen @ur.chinese.unc skapte nylig furore med en viral video som tok for seg de svært strenge og til tider urealistiske skjønnhetsstandardene i Kina.

Strenge og kritiske skjønnhetsstandarder

I filmklippet sitt forklarer @ur.chinese.unc at kvinner i Kina veldig raskt blir bedømt på sitt fysiske utseende: de blir ansett som «for fete», «for mørkhudede» eller «for korte». Denne typen bemerkninger, som ofte tas for gitt i hverdagen, avslører det spesielt sterke presset for å tilpasse seg skjønnhetsstandarder som tynger unge kvinner.

Videoen utløste en rekke sjokkerte reaksjoner på nettet, og mange stilte spørsmål ved alvorlighetsgraden – og spesielt den urealistiske naturen – til disse skjønnhetsstandardene. Mange uttrykte forargelse og fordømte en form for «kroppspoliti» som har blitt nesten systematisk. Kommentarene inkluderte: «Hva mener du med feit? Hun er supertynn, det er latterlig, hva er jeg da?» og «Det virker som om du må være et spøkelse for å bli ansett som 'tynn' i deres øyne.»

Populære skjønnhetsquizer på sosiale medier

Innholdsskaperen @ur.chinese.unc beskriver også flere skjønnhetstester som har blitt veldig trendy på kinesiske sosiale medier:

A4-arktesten der en kvinnes høyde ikke må overstige bredden på et A4-ark holdt vertikalt.

Navletesten, som består av å berøre navlen ved å føre armen bak ryggen ned på magen.

Fiskekragebeintesten, som måler om kragebeinet er hult nok til at en liten fisk kan "svømme" i.

«Kjølig hud»-testen har som mål å vurdere hudtonen, med en preferanse for en veldig blek hudtone, som regnes som en skjønnhetsstandard.

En kritikk av pålagte standarder

Kommentarene under videoen avslører utbredt forargelse over disse pålagte standardene for kvinner, og mange fordømmer absurditeten og faren ved slike forventninger. Flere internettbrukere peker på den psykologiske effekten disse kravene kan ha, og bemerker at de viderefører usikkerheter, oppmuntrer til konstant sammenligning og gir næring til en kultur der utseende trumfer alt annet. Andre understreker at disse urealistiske standardene bidrar til å forsterke dypt inngrodde sexistiske stereotypier som reduserer kvinner til en sjekkliste over fysiske egenskaper.

Det delte budskapet er tydelig: alle er vakre på sin egen måte, og det er viktig å verdsette mangfoldet av kropper, ansikter og identiteter. Mange oppfordrer folk til å trekke seg tilbake fra disse giftige budskapene og dyrke et mer medfølende selvbilde.

Oppsummert har denne videoen åpnet for en bredere debatt om kroppsmangfold og det sosiale presset rundt skjønnhetsidealer, og minner oss om at skjønnhet ikke kan måles med en linjal eller et papirark. Å avvise disse undertrykkende standardene beskytter ikke bare selvtilliten, men bidrar også til å bygge et mer inkluderende samfunn, hvor alle kan eksistere uten å bli dømt etter overfladiske og uoppnåelige kriterier.