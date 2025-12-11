Refleksen du bør unngå hvis du ønsker en virkelig vellykket jul

Det finnes tradisjoner vi verdsetter uten å tenke så mye over det, og så finnes det de vi tar i bruk nesten automatisk, overbevist om at de forenkler livene våre. Dette er nettopp den uheldige skjebnen til ultradetaljerte julelister i disse dager. Hva om du utilsiktet fratar høytiden det som gjør den virkelig magisk?

Fristelsen til den perfekte ønskelisten

Hvert år, så snart Black Friday kommer, begynner gavekjøpsfasaden. Overfylte butikker, en kaskade av kampanjer, bankkontoer som holder pusten ... og i denne virvelvinden en nå godt etablert vane: å sende ønskelisten til dine kjære. Ikke en hastig nedtegnet liste, nei. Snarere en 2.0-versjon, designet i apper der hvert ønske er ledsaget av den nøyaktige modellen, den ideelle fargen og ofte en klikkbar lenke for å kjøpe uten å engang slå opp. En effektiv måte, absolutt, å unngå skuffelser under treet, men en som reiser et avgjørende spørsmål: Har vi ikke utvannet den sanne juleånden ved å prøve å gjøre ting for enkelt?

Overraskelsen, den lille glemte spenningen

Dette er i hvert fall advarselen som ble gitt av Benjamin Muller på «Bonjour! La Matinale TF1». Journalisten er bekymret for at overraskelsen, den lille spenningen som gjør julen til en spesiell tid, forsvinner. Ifølge ham fratar disse overstrukturerte listene det å gi gaver noe av dens mening. Han minner oss om at det å gi en gave fremfor alt er en gjennomtenkt, nesten håndverksmessig handling som krever at man tar seg tid til å tenke over hva som ville fått øynene til personen man er glad i til å lyse opp. Det er ikke bare et klikk i en virtuell handlekurv.

Å gi mening tilbake til handlingen med å gi

Ved å fremheve fallgruvene med disse nye ønskeliste-appene, setter Benjamin Muller fingeren på noe grunnleggende. En gave som er omtenksomt valgt av en du er glad i, er en meningsfull gest. Den forteller en historie, vekker et delt minne, avslører et bemerkelsesverdig karaktertrekk eller minner om en personlig smak. Når alt er lagt ut i svart-hvitt, helt ned til den nøyaktige lenken for å legge inn bestillingen, blir det mer en enkel utveksling av tjenester enn et ekte følelsesmessig øyeblikk. En slags transaksjon der gesten mister sin varme i bytte mot effektivitet.

Magien med intuisjon og kreativitet

Benjamin Muller presiserer imidlertid at barnelister forblir hellige. De er et søtt og dyrebart ritual som markerer barndommens rytme og gjenoppliver vår egen i prosessen. Hvert år når mer enn en million av disse brevene julenissens verksted. Bak denne skreden av ønsker ligger en øm læringsopplevelse: barnet oppdager skriving, uttrykker sine ønsker og utforsker sin kreativitet. Det er en formativ hendelse som fortjener å bli bevart.

For voksne er imidlertid spørsmålet verdt å stille seg. Hva om du la til et snev av det uventede i gavene dine? Du kan bli overrasket over gleden det gir, både for giveren og mottakeren. Å velge en gave er et eventyr i seg selv: du lurer på hva som berører dem, hva som morer dem, hva som følger dem i hverdagen. Du ser etter en gjenstand som gjenspeiler forholdet ditt til personen eller menneskene. Denne prosessen er til syvende og sist viktigere enn selve gaven.

Kort sagt, julen har aldri vært en konkurranse om perfekt organisering. Det er ikke et kappløp om å finne den mest passende gaven eller en samlebåndsbetalingsprosess. Den ekte julen, den som varmer hjertet, er en tid for deling, ekte omsorg og enkel glede. Det er også en mulighet til å være kreativ, tenke utenfor boksen og gi litt av seg selv. Så hvorfor ikke droppe den ultrapresise ønskelisten i år?