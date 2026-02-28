Denne vanlige gesten etter en flytur bør unngås, ifølge en flyvertinne.

Etter flere timer i luften er alt du vil gjøre å hoppe i en varm dusj og la trettheten forsvinne. Denne utrolig fristende refleksen er imidlertid kanskje ikke det beste for huden din. En flyvertinne og flere eksperter foreslår at du revurderer denne vanen, spesielt etter en langdistanseflyvning.

"Flyhud", et sant fenomen

Du går av flyet med en følelse av stramhet, en litt rynkete hudfarge, som om ansiktet ditt roper etter et stort glass vann. Denne følelsen har til og med et navn: «flyhud». I kabinen svinger fuktighetsnivået vanligvis mellom 10 % og 20 %, mens det på bakken er mer som 40 % til 60 %. Denne forskjellen forklares av de tekniske begrensningene knyttet til trykk og av den utendørs luften som trekkes inn i høyden, som naturlig er veldig tørr, som International Air Transport Association påpeker .

Resultatet: huden din mister mer vann. Hudleger kaller dette transepidermalt vanntap. I praksis kan dette manifestere seg som stramhet, diffus rødhet, en mattere hudtone og noen ganger noen få små urenheter. Selv kombinasjonshud eller fet hud kan reagere ved å produsere mer talg for å kompensere. Huden din gjør sitt beste for å beskytte seg selv.

Hvorfor en veldig varm dusj ikke er din beste allierte

La oss være ærlige: etter en flytur føles en varm dusj som en stor klem. Men når huden din allerede er dehydrert, kan høy varme gjøre vondt verre. Svært varmt vann skader den hydrolipidiske filmen, den tynne naturlige barrieren laget av vann og lipider som beskytter epidermis. Ved å svekke den øker du fordampningen av vann fra huden og gjør den mer sensitiv.

Det amerikanske dermatologiske akademiet anbefaler å unngå lange, veldig varme dusjer, spesielt for de med tørr eller sensitiv hud. De foreslår å bruke lunkent vann i stedet for å bevare hudbarrieren. Dette rådet er spesielt relevant etter en flytur: huden din har allerede blitt utsatt for flere timer med tørr luft. Det er ingen grunn til å øke stresset.

Tegnene på at huden din har reist for mye

Etter en lang reise kan du legge merke til:

En følelse av å trekke i huden

Lett rødhet

En fremheving av dehydreringslinjer

Et overskudd av reaktiv talg

Små kviser knyttet til en svekket hudbarriere

Disse reaksjonene betyr ikke at huden din er «kremete». Tvert imot viser de at den er levende, dynamisk og i stand til å tilpasse seg. Den prøver rett og slett å gjenvinne balansen.

De riktige refleksene å bruke ved landing

Gode nyheter: det handler ikke om å forby dusjen, men om å tilpasse den.

Velg lunkent vann i stedet for glovarmt. Begrens tiden, bruk en mild rensemiddel uten sterke stoffer, og påfør deretter umiddelbart en fuktighetskrem eller reparerende behandling på hud som fortsatt er litt fuktig. Dette enkle trinnet bidrar til å bevare fuktigheten og styrke hudbarrieren.

Husk å drikke rikelig med væske før, under og etter flyturen. Indre fuktighet støtter også hudens balanse.

Hudleger fraråder også bruk av skrubber og eksfolierende behandlinger på dagen for en langdistanseflyvning. Huden din trenger ikke å bli «strippet», men bare pleiet.

Kort sagt, «flyhud» er ikke en markedsføringsmyte: den tørre luften i dusjkabinetter svekker virkelig huden. I denne sammenhengen kan en veldig varm dusj, uansett hvor behagelig den er, forverre eksisterende dehydrering. Ved å velge en mildere temperatur og fokusere på fuktighetsgivende produkter, gir du huden din en mykere landing.