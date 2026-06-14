Sove heller enn sightseeing: hvorfor «søvnturisme» vinner terreng

Etter hvert som sommerferien nærmer seg, fortsetter en ny reisetrend å tiltrekke seg stadig flere franskmenn: «søvnturisme». Konseptet ? Å reise ikke for å besøke en by eller et land, men rett og slett for å ta igjen søvnen. Denne tilnærmingen sier mye om trettheten som har akkumulert arbeidende mennesker de siste årene.

Hva er egentlig «søvnturisme»?

«Søvnturisme» – bokstavelig talt «søvnturisme» – refererer til en type ferie som er utelukkende utformet rundt ett enkelt mål: å la reisende sove bedre. Ideen er like enkel som den er radikal: i stedet for å ta seg fri til å «gjøre ting», bruker ferierende den til å kompensere for søvnunderskuddet som har akkumulert seg gjennom året.

Konseptet ble født for to eller tre år siden i flere land, og har siden spredt seg. Det finnes nå i Nord-Amerika, Asia, Skandinavia, Sveits, Spania og til og med Frankrike, hvor flere etablissementer har begynt å posisjonere seg i denne spesielt lovende nisjen.

Hvorfor dukker denne trenden opp nå?

Entusiasmen for denne trenden er ingen tilfeldighet. Ifølge flere nyere studier sover franskmenn i gjennomsnitt 6 timer og 41 minutter per natt – et tall langt under de 7 til 9 timene som spesialister anbefaler for en voksen. I tillegg til denne kroniske søvnmangelen kommer de veldokumenterte konsekvensene av langvarig fjernarbeid, skjermtid og arbeidsrelatert stress på søvnkvaliteten.

Resultatet: en økende andel av befolkningen rapporterer at de er konstant utmattet – og ideen om «aktive» ferier, hvor man må besøke, gå, planlegge og haste fra ett museum til et annet, appellerer ikke lenger til alle. For mange betyr det å reise bort nå fremfor alt å hvile.

Overnattingssteder designet ned til minste detalj

På tilbudssiden konkurrerer etablissementer om å tilby skreddersydde opphold. Luksushoteller, bortgjemte hytter i naturen, spesialiserte retreater eller medisinske søvnklinikker: hvert format finner nå sin kundekrets.

Rommene er utformet som gjenopprettende kokonger. Eksklusive madrasser, spesiallagde puter, laken laget av naturfibre, perfekt lydisolerte rom dyppet i totalt mørke takket være tekniske blendingsgardiner. Alt er utformet for at kroppen skal kunne gjenoppdage, på bare noen få netter, en dyp og gjenopprettende søvn.

Helsesjekker, yoga og dedikerte menyer

Utover ren materiell komfort tilbyr noen etablissementer nå virkelig omfattende programmer. På menyen: meditasjons- og yogatimer organisert på slutten av dagen, målrettede urteteer som fremmer søvn, lette kveldsmåltider tilpasset kronobiologi, og til og med fullstendige vurderinger utført av søvnleger for å identifisere de underliggende årsakene til søvnløshet.

Noen eksklusive retreater går enda lenger ved å tilby biologiske analyser, personlig oppfølging eller pusteteknikker. Alt dette slik at du ikke bare drar derfra uthvilt, men også bedre rustet til å bevare søvnen din i det daglige.

Hvis «søvnturisme» fortsetter å appellere, er det fordi det svarer på et dypt og kollektivt behov: behovet for å gi kropp og sinn en pause i en verden som ikke lenger tillater det. Og til syvende og sist minner det oss om at de beste feriene ikke alltid er de vi kommer tilbake fra med flest minner – men noen ganger de vi rett og slett kommer tilbake uthvilt fra.