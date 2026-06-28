Overlevelseskurs: en forbigående mote eller en ny måte å reise på?

I stedet for å slappe av under palmer, lærer fans av Mike Horn og andre håpefulle Robinsons å lage ild under ekstreme forhold og overleve i fiendtlige miljøer. I det siste har bookingen av overlevelseskurs skutt i været, som om folk forberedte seg på en nært forestående katastrofe. Så er dette en forbigående trend eller et ekte alternativ til tradisjonelle ferier på solsenger?

Overlevelseskurs, en trendy praksis

Hva om du på din neste ferie gikk deg vill i skogen med bare det aller nødvendigste og et enkelt kompass til å veilede deg? Hva om du, i stedet for å stupe ned i et hotellbasseng med havutsikt, lagde et bål som forhistoriske mennesker og sov i et provisorisk ly bygget med noen få grener? Disse turene, som gir illusjonen av å være en del av serien «Lost» eller delta i «Survivor», tiltrekker seg folkemengder.

Mens de som ønsker komfort og alt inkludert-pakker tilbringer ferien med å sole seg og nippe til cocktailer fra kokosnøtter, trener MacGyvers i hjertet på apokalypsen. De finsliper sin oppfinnsomhet og bærer bare en ryggsekk og et kart som guide. Og dette er langt fra en perifer aktivitet, som kun bestilles av pessimistiske konspirasjonsteoretikere. Ifølge statistikk deltar rundt 10 000 mennesker på et overlevelseskurs hvert år, fordelt på rundt 1500 økter organisert i Frankrike.

De som er nostalgiske etter speiderleirer, naturelskere og spenningssøkere strømmer til disse programmene i håp om å komme ut av uken som en mer moden og forberedt person for verdens ende. Disse programmene, som lover å forvandle deltakerne til bedre versjoner av seg selv og forbedre deres tilpasningsevne, gir ikke rom for hvile. De finsliper retningssansen sin, bygger vannfiltre ved hjelp av materialer som er tilgjengelige, og sover på bar bakke sammen med insekter. For noen grenser det til ren masochisme, mens det for de som er mest direkte involvert er en verdifull, til og med viktig, læringsopplevelse.

Argumentene fremført av hans tilhengere

Overlevelseskurs, til tross for sitt noe primitive og kultlignende image, forfekter først og fremst en tilbakevending til det grunnleggende i en tid der alle handlinger får støtte. Til syvende og sist gjenoppdager deltakerne livene til våre jeger- og sankerforfedre, som ikke hadde noe annet valg enn å være selvforsynte. De finner trøst i en enklere, mindre materialistisk livsstil.

De er riktignok utsatt for varierende værforhold, må tilpasse seg svært grunnleggende, om ikke ikke-eksisterende, bekvemmeligheter, og spise hva de kan finne, og passe på å ikke forgifte seg selv. Men samtidig foretar de en kjærkommen digital detox, lærer å lytte til instinktene sine, utvikler sin selvtillit i skoger som vrimler av farer, og trener hjernen sin fra morgen til kveld.

Selvfølgelig er det også nærheten til naturen, en oase av fred som raskt kan bli scenen for all vår frykt, spesielt i tilfelle en invasjon av røde maur, gigantiske edderkopper eller uforklarlige lyder midt på natten. Dette er de viktigste fordelene som er nevnt på nettsteder dedikert til denne overlevelsesinitieringen, verdig science fiction.

Barske opphold som ikke alltid er godt overvåket

Disse overlevelseskursene, en hardcore-versjon av urbane escape rooms og bivuakk-utflukter, appellerer til de som liker utfordringer, dystopiske entusiaster og familier som søker opplevelser for å knytte bånd. Selv om deltakerne ikke blir overlatt til seg selv og ledsages av guider, er disse turene, som ligner mer på militær trening enn en hyggelig ferie, ikke underlagt noen spesifikk fransk lov.

«I dag, hvis jeg vil organisere et windsurfingkurs eller et boksekurs i byen ved siden av hjemmet mitt, trenger jeg en statlig utstedt lisens. På den annen side, hvis jeg vil ta med ti personer ut i naturen for å tvinge dem til å spise en hvilken som helst plante mens jeg hevder å være spesialist, kan jeg gjøre det uten lisens», beklager Mathieu Burgalassi, en antropolog, på sidene til Geo .

Så du kan raskt havne i en situasjon der du møter en fremmed som utroper seg selv til flokkleder, og hvis kunnskap om naturen utelukkende kommer fra internettveiledninger. «Etter noen måneder i disse kretsene lærte jeg hvordan man kveler folk bakfra med et tau», legger eksperten til, som tilbrakte fire år med disse angivelig tøffe overlevelseskursene. Overlevelseskurs er også fellesnevneren for håpefulle maskulinister og konspirasjonsteoretikere. Noen ganger brukes de som propagandaverktøy.

Overlevelseskurs, langt mer krevende og strenge enn barndommens orienteringsløp, kan dermed være nyttige «i tilfelle» en enestående tragedie eller krise skulle inntreffe. Men selv om de ligner et «overgangsrite», krever de fortsatt noen juridiske justeringer.