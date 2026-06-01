For å dra til Bali i 10 dager fant denne ansatte et argument som sjefene hennes ikke kunne avslå.

Reise
Fabienne Ba.
@frankgreeff / Instagram

Å be om noen dager fri via e-post? Ikke noe for henne. En amerikansk ansatt valgte en mye mer kreativ tilnærming for å få noen dagers ferie på Bali. Resultatet: en video inspirert av Netflix-trailere, som gikk viralt på sosiale medier og var overbevisende nok til å vinne over arbeidsgiverne hennes.

En permisjonsforespørsel verdig en film

Noen profesjonelle forespørsler skiller seg ut, men denne tok tingene helt klart til et nytt nivå. I stedet for å sende en vanlig e-post til overordnede, lagde en ansatt en skikkelig trailer for å presentere reiseplanene sine. Med dramatisk fortellerstemme, oppslukende musikk og fartsfylt redigering forvandlet hun den kommende turen til Bali til en begivenhet man ikke må gå glipp av. Videoen lånte sterkt fra konvensjonene til suksessrike dokumentarer og strømmeserier, med en sunn dose selvironikk.

Når humor blir en krangel

Videoen skildrer hennes behov for flukt som om det var en global sak. Med sine spennende effekter, filmatiske dialoger og høytidelige voiceover fikk resultatet raskt oppmerksomhet på nettet. Mange brukere roste fantasien og teften for iscenesettelse. Noen spøkte til og med med at etter et så kreativt forsøk ville det være vanskelig å nekte henne ferie. Ifølge innlegg som delte historien, ga arbeidsgiverne hennes sin godkjenning.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Francois Greeff (@frankgreeff_)

Bali, et reisemål som står overfor konsekvensene av sin enorme popularitet

Valget av Bali er ingen tilfeldighet. Den indonesiske øya fortsetter å fengsle millioner av reisende med sine frodige landskap, strender, ikoniske rismarker og avslappede livsstil. Den er godt synlig på Instagram og TikTok, og har etablert seg som et av verdens mest attraktive reisemål. Denne suksessen har imidlertid også sine baksider.

Hvert år ønsker Bali velkommen millioner av besøkende, en bølge som legger økende press på lokal infrastruktur og ressurser. Flere ikoniske steder lider nå av overbefolkning, mens noen en gang svært autentiske regioner gradvis forvandles til områder som i stor grad er dedikert til internasjonal turisme. Lokale myndigheter opplever også oppførsel som noen ganger anses som respektløs fra enkelte besøkende.

Til tross for disse utfordringene er Bali fortsatt et fascinerende reisemål, forutsatt at det utforskes med respekt og kulturell bevissthet. Denne ansatte har bevist at med en god idé og mye fantasi kan en ferieforespørsel bli et viralt fenomen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Les plages cachées du Brésil à découvrir absolument

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På et fly kan et tilbehør lindre numne ben under lange flyreiser.

Etter flere timer fast i et flysete er det vanskelig å komme seg unna den følelsen av tunge...

Fødselsturisme: hvorfor flere og flere vordende mødre velger å føde i utlandet

Å føde i utlandet for å gi babyen en andre nasjonalitet: dette er prinsippet bak «fødselsturisme». Denne praksisen,...

«Det er billigere enn vårt gamle liv»: disse passasjerene har valgt permanent cruise

Hva om pensjonisttilværelsen betydde mellomlandinger, solnedganger over havet og alltid pakket kofferter? Det er valget som ble tatt...

Reisegaveideer for kvinner: et utvalg av nyttige og praktiske ideer

Å finne en virkelig nyttig gave til en kvinne som reiser kan noen ganger være en skikkelig utfordring....

Flying mens du er gravid: en komplett guide til reising under graviditet

Det å reise mens man er gravid reiser mange legitime spørsmål. I de aller fleste ukompliserte svangerskap er...

Kabinbag for kvinner: den beste bagasjen som er akseptert på fly

Å reise lett har blitt en prioritet for mange kvinnelige passasjerer. Under press fra EU har flyselskapene nettopp...