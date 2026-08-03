Disse reisemålene ville være ideelle for soloreiser, ifølge en studie.

Reiser alene blir stadig mer attraktive for folk som søker frihet og nye oppdagelser. Før man bestiller en billett, dukker det imidlertid ofte opp ett spørsmål – spesielt blant kvinner: sikkerhet. En internasjonal studie fremhever flere reisemål som er kjent for sin stabilitet, og som tilbyr et betryggende miljø for å legge ut på et eventyr med fullstendig ro i sinnet.

Island, det ultimate reisemålet for soloreisende

Når det gjelder fredelige reisemål, er Island nok en gang det beste valget. Ifølge Global Peace Index 2026, publisert av Institute for Economics and Peace , beholder landet sin førsteplass for nittende år på rad.

Denne forskjellen skyldes i stor grad en svært lav kriminalitetsrate og fraværet av en stående hær. Lokalt oversettes dette til en følelse av ro, enten i byer eller midt i det ville landskapet. Veiene er godt vedlikeholdt, det er mange overnattingsmuligheter, og det er enkelt å ordne reiser – alt fordeler med å utforske landet i ditt eget tempo.

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Slovenia, et mikrokosmos av Europa som venter på å bli oppdaget

Slovenia, som er rangert som nummer fire, skiller seg ut som et utmerket alternativ for de som ønsker å reise i Europa. Den største fordelen? Den kompakte størrelsen, som gir enkel reise fra en pulserende hovedstad til frodige fjell eller Adriaterhavskysten.

Reisene er relativt korte, noe som begrenser reising sent på kvelden og gjør det enkelt å planlegge en tur. Et ideelt reisemål for å nyte et vakkert mangfold av landskap uten å bruke timer på transport.

New Zealand, perfekt for lange turer

New Zealand, som er rangert som nummer to i Global Peace Index for 2026, er fortsatt et toppvalg for eventyrlystne reisende. Landet er spesielt verdsatt for sin infrastruktur skreddersydd for uavhengige reisende, med et bredt utvalg av vandrerhjem og hyggelige overnattingssteder.

Soloreising er en veletablert kultur der, noe som fremmer møter og utvekslinger. En annen betydelig fordel er at engelsk er det offisielle språket, noe som forenkler hverdagsoppgaver og forflytning.

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En nyttig klassifisering, men en som må tolkes med nyanser.

Selv om denne rangeringen er en utmerket indikator, bør den ikke betraktes som en absolutt garanti. Global Peace Index måler primært den generelle stabiliteten i land, og tar hensyn til kriterier som konflikt, militarisering og interne spenninger. Den gjenspeiler imidlertid ikke nødvendigvis følelsene eller de daglige opplevelsene til noen som reiser alene. Hver destinasjon har sine egne unike egenskaper, og opplevelsen kan variere avhengig av reiseruten, lokale skikker og den reisendes profil.

Gode reflekser er fortsatt viktige.

Selv i de høyest rangerte landene kan noen få forholdsregler bidra til en mer fredelig reise. Før avreise er det lurt å konsultere offisielle reiseanbefalinger, dele reiseruten din med en venn eller et familiemedlem, og når det er mulig, ankomme i løpet av dagen. Å lære om lokale skikker hjelper deg også med å få mest mulig ut av oppholdet ditt.

Til syvende og sist tjener denne rangeringen først og fremst som et utgangspunkt for å velge ditt neste reisemål. Den minner oss om at det ikke finnes én realitet når det gjelder soloreise: forholdene kan variere sterkt fra land til land. Med riktig forberedelse og informasjon kan du legge ut på tur med større ro i sjelen og nyte eventyret fullt ut.