W Chinach zwierzęta stworzone przez sztuczną inteligencję stają się gwiazdami mediów społecznościowych.

W chińskim internecie koty i psy od dawna są gwiazdami wzruszających filmików. Jednak nowe zjawisko wprowadza rewolucję: te zwierzęta, stworzone w całości przez sztuczną inteligencję, zajmują centralne miejsce w niezwykle popularnym miniserialu. Za ich uroczym wyglądem kryje się istny cyfrowy przemysł, który łączy emocje, technologię i zysk.

Poruszające historie… generowane przez algorytm

W niezwykle popularnych w Chinach aplikacjach do tworzenia krótkich filmików całe historie są teraz pisane i animowane przez sztuczną inteligencję. Jedna z najsłynniejszych opowiada historię kota z klasy robotniczej, wyśmiewanego przez bogate zwierzęta, który ostatecznie odnosi sukces i udowadnia swoją wartość. Recepta: połączenie empatii, zemsty i popularnego przesłania moralnego – ale bez aktorów i kamer.

Te klipy, często trwające zaledwie minutę, przyciągają miliony widzów. Pojedyncze konto, zarządzane przez niezależnego twórcę za pomocą darmowych narzędzi AI, może przynieść kilka tysięcy euro miesięcznie. Wszystko to przy minimalnej inwestycji: kilku ponownie wykorzystanych tekstach, automatycznie generowanych obrazach i odrobinie wyobraźni, aby połączyć to wszystko w całość.

Projektanci, którzy na tym zarabiają

Wielu wideofilmowców-amatorów sięgnęło po te „dramaty o zwierzętach”. Niektóre z nich mieszają gatunki i światy: bichon frise staje się księżniczką, kot przemienia się w superbohatera, a dobroduszna suczka znajduje swojego księcia. Te ultrakrótkie „opery mydlane” grają na bardzo ludzkich tropach emocjonalnych – zazdrości, upokorzeniu, triumfie – aby wywołać silne reakcje i zbudować lojalność widzów.

Wirtualne zwierzaki są również wykorzystywane do promowania prawdziwych produktów, od artykułów do pielęgnacji zwierząt po karmę. To skuteczny i często przyjemniejszy sposób na ominięcie tradycyjnej reklamy.

Kiedy maszyna wie, jak sprawić, że zapłaczesz

Fascynujące jest to, że te kreacje wywołują emocje tak autentyczne, jakby były prawdziwymi historiami. Widz śmieje się, przywiązuje się do nich, jest oburzony – niemal zapominając, że wszystko zostało stworzone przez oprogramowanie.

Jednak podczas gdy niektórzy internauci są tym faktem zdumieni, inni są głęboko zasmuceni: widzą, jak treści generowane przez sztuczną inteligencję cieszą się błyskawicznym sukcesem, podczas gdy twórcy, ilustratorzy i rysownicy, mimo że są w pełni wiarygodni i utalentowani, walczą o uznanie. Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej faworyzowana, ponieważ „nic nie kosztuje”, a jednocześnie pozwala na ogromne zyski – kosztem ludzkiej pracy, bujnej kreatywności i godziwego wynagrodzenia.

Te cyfrowe bajki, balansujące na granicy rozrywki i eksperymentów, pokazują, w jakim stopniu sztuczna inteligencja potrafi odtwarzać ludzkie emocje. W Chinach, podobnie jak gdzie indziej, bajki te odzwierciedlają naszą fascynację prostymi historiami, które potrafią nas poruszyć – nawet jeśli nie są już oparte na rzeczywistości.