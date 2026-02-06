Search here...

Cierpiąc na zespół Tourette'a, pokazuje, jak jej pies pomaga jej radzić sobie z tikami

Léa Michel
Życie z tikami nie uniemożliwia kochania, marzeń i promiennego życia. 23-letnia Baylen Dupree autentycznie pokazuje, jak jej pies staje się prawdziwym sprzymierzeńcem w uspokajaniu ciała i umysłu, jednocześnie uświadamiając milionom ludzi istotę zespołu Tourette'a .

Demonstracja wizualna, która mówi sama za siebie

  • W filmie udostępnionym na początku lutego na TikToku i Instagramie, Baylen Dupree przedstawia porównanie równie proste, co wzruszające. Na lotnisku filmuje siebie w dwóch różnych momentach. W pierwszym trzyma swojego małego białego psa, Fluffy'ego, wygodnie ułożonego na jej kolanach. Głaszcze go; jej ciało jest rozluźnione, twarz spokojna, a tiki motoryczne i werbalne praktycznie nie występują.
  • W drugim fragmencie pojawia się sama, bez swojego czworonożnego towarzysza: mimowolne ruchy pojawiają się ponownie, dźwięki rozbrzmiewają bez jej kontroli.

Ten uderzający kontrast doskonale ilustruje uspokajający wpływ obecności zwierzęcia na jego układ nerwowy. To nie magia, ale silny mechanizm emocjonalny: kontakt, poczucie bezpieczeństwa i delikatność redukują stres, a tym samym intensywność tików.

Istotna rola Pusia: jest on czymś więcej niż tylko zwierzęciem, jest wsparciem emocjonalnym

Puszek to nie tylko uroczy piesek. Działa jak prawdziwa kotwica emocjonalna. Jego obecność uspokaja, stabilizuje i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zmniejszając lęk, pośrednio pomaga zmniejszyć częstotliwość i intensywność tików. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem ilustruje terapeutyczną moc relacji emocjonalnych, zarówno ludzkich, jak i międzygatunkowych.

Życie spędzone na oczach opinii publicznej, nigdy nie sprowadzone do diagnozy.

Mając miliony obserwujących na TikToku i Instagramie, Baylen Dupree nie szczędzi sobie dzielenia się swoim codziennym życiem. Idzie jeszcze dalej, dzieląc się swoimi doświadczeniami w reality show stacji TLC, „Baylen Out Loud”. W drugim sezonie śledzi swoje wysiłki w walce z tikami, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, związkami, emocjami i życiem miłosnym.

Zaręczona z Colinem Dooleyem od lutego 2025 roku, aktywnie planuje swój ślub. Opisuje nadchodzące wydarzenie jako „wielką rodzinną uroczystość”, podczas której chce czuć się piękna, silna i w pełni sobą. Zaplanowała nawet kwiatowe stroje dla swoich psów na długo przed wyborem daty ślubu. To radosny dowód na to, że jej życie nie jest definiowane przez chorobę, ale wypełnione planami, śmiechem i miłością.

Obalanie błędnych przekonań na temat zespołu Tourette’a

Poprzez swoje publikacje Baylen walczy również z utrwalonymi stereotypami dotyczącymi zespołu Tourette'a. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie ogranicza się do wulgarnego języka. Obejmuje:

  • Tiki ruchowe, takie jak nagłe ruchy szyi, ramion lub twarzy.
  • Tiki głosowe, takie jak mimowolne wydawanie dźwięków, słów lub fraz.
  • Zwiększona wrażliwość na stres, która nasila objawy.

Pokazując swoją codzienność, niesfiltrowaną, przypomina nam, że to zaburzenie neurologiczne jest jej częścią, ale nie definiuje jej wartości, piękna ani zdolności do przeżywania życia w pełni.

Ostatecznie film Baylen wykracza poza media społecznościowe. Oferuje cenny obraz zaburzenia, które często jest źle rozumiane. Poprzez podnoszenie świadomości, osobiste projekty i codzienną odporność, Baylen Dupree uosabia pokolenie, które nie chce się ukrywać. Postanawia żyć pełnią życia, kochać głęboko i przekształcać swoje słabości w siłę. A Puszek, jej wierny towarzysz, jest jednym z najpiękniejszych symboli tego zjawiska.

