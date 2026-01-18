Czy naprawdę połykamy pająki we śnie? Co mówi nauka

Pewnie słyszeliście tę plotkę: podobno połykamy do ośmiu pająków rocznie podczas snu, z otwartą paszczą i bez przytomności. To przerażająca myśl, ale zapewniam: ten mit jest całkowicie fałszywy. Nauka oferuje o wiele bardziej uspokajającą wersję rzeczywistości.

Plotka, która ma na celu wystawienie naszej wiarygodności

Mit ten sięga lat 90. XX wieku i w dużej mierze zawdzięcza swoją twórczą naturę dziennikarce Lisie Birgit Holst. W 1993 roku opublikowała artykuł w magazynie PC Professional, w którym wymieniła „absurdalne fakty”, mające na celu pokazanie, jak łatwo internauci dzielą się nieprawdopodobnymi informacjami bez weryfikacji. Wśród nich znalazł się pomysł, że połykamy pająki we śnie. Żadnych prawdziwych statystyk, żadnych badań naukowych: jedynie celowo absurdalny przykład.

A jednak wiadomość rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy. Łańcuszkowe e-maile, fora, a potem media społecznościowe… ta mała anegdota stała się „prawdą” w zbiorowej wyobraźni. Z perspektywy naukowców, nigdy nie znaleziono dowodów na poparcie tego scenariusza. Wręcz przeciwnie, wszystkie obserwacje go obalają.

Pająki uciekają przed ludźmi… nawet w nocy

Z biologicznego punktu widzenia jest to niemal niemożliwe. Pająki to stworzenia niezwykle wrażliwe na otoczenie. Najmniejszy ruch, ciepło czy oddech człowieka natychmiast alarmują je o potencjalnym zagrożeniu. Ich ciała pokryte są włoskami sensorycznymi, zdolnymi do wykrywania wibracji i dźwięków, co czyni je doskonałymi detektorami intruzów. Otwarty pysk podczas snu nie jest zatem okazją, lecz sygnałem do ucieczki.

Co więcej, ich naturalne zachowanie przeczy temu mitowi. Aktywne głównie nocą, polują na drobne owady, takie jak muchy i komary. Zbliżanie się do śpiącej ludzkiej twarzy byłoby bezcelowe: nie ma powodu ryzykować życia, żeby wpaść w paszczę śpiącego. A gdyby jakimś nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności pająk dotknął twojej twarzy, twój odruch byłby natychmiastowy: nawet w głębokim śnie nietypowy kontakt zazwyczaj wywołuje natychmiastowe przebudzenie.

Eksperci są kategoryczni.

Rod Crawford, kustosz Muzeum Historii Naturalnej Burke w Seattle i ekspert od pająków, podsumowuje to idealnie: „Pająki nie zbliżają się celowo do śpiącej osoby”. „ Scientific American” i liczne inne media naukowe potwierdzają tę opinię: pomysł ten jest czystą fikcją i biologicznie nierealny.

Dlaczego ten mit wciąż pokutuje?

Sukces tej plotki wynika z prostego mechanizmu: gra na naszych instynktownych lękach. Kto nie wzdrygnął się na myśl o małym zwierzątku pełzającym po nim podczas snu? Nasze mózgi lepiej zapamiętują szokujące lub obrzydliwe informacje – odruch odziedziczony po ewolucji, który chroni nas przed niebezpieczeństwem.

Co więcej, w erze cyfrowej intrygujące lub przerażające treści krążą znacznie szybciej niż fakty naukowe. Mit o połkniętych pająkach ma wszystkie cechy, by stać się viralem: sen, budzące strach zwierzę i rzekomą „ukrytą prawdę”. Za tą anegdotą kryje się cenna lekcja: weryfikuj źródła i bądź krytyczny wobec sensacyjnych informacji.

Krótko mówiąc, śpij spokojnie, bo żadne badania naukowe nie potwierdzają tej tezy. Pająki naturalnie uciekają przed ludźmi i nie mają powodu, żeby wpełzać ci do ust w nocy. Więc następnym razem, gdy ktoś wspomni o tych słynnych ośmiorocznych pająkach, możesz śmiało odpowiedzieć: to miejska legenda.