Ten strażak ratuje psa z wody: jego wyczyn porusza internet

Życie zwierząt
Julia P.
Pod koniec grudnia 2025 roku strażak z Nîmes przeprowadził spektakularną akcję ratunkową, skacząc do lodowatych wód Kanału Fontaine, aby uratować psa w potrzebie. Ten spontaniczny akt, sfilmowany i udostępniony w mediach społecznościowych, szybko poruszył tysiące internautów.

Bohaterski odruch w obliczu niebezpieczeństwa

Podczas patrolu w pobliżu kanału, strażak zauważył zwierzę walczące rozpaczliwie w zimnej wodzie. Bez wahania, częściowo się rozebrał i wskoczył do kanału, aby dopłynąć do psa. Pomimo silnego prądu i mroźnej temperatury, udało mu się złapać spanikowane zwierzę i bezpiecznie doprowadzić je do brzegu.

Ratunek, który poruszył serca internautów

Film z akcji ratunkowej, udostępniony przez France Bleu Gard Lozère i liczne relacje związane ze zwierzętami, wywołał natychmiastową falę emocji. „Wzruszające”, „Brawo, czyste bohaterstwo ”, „Prawdziwy niedoceniony bohater” – posypały się komentarze, chwalące odwagę i człowieczeństwo strażaka. Pies, widocznie wyczerpany, ale cały i zdrowy, został natychmiast po akcji ratunkowej zabrany pod opiekę w celu uzyskania pomocy medycznej i identyfikacji.

Ten incydent doskonale ilustruje kluczową rolę strażaków w ratowaniu zwierząt. Regularnie spotykając się z psami, które wpadły do kanałów, rzek czy stawów, interweniują z takim samym poświęceniem, niezależnie od tego, czy wezwanie dotyczy człowieka, czy czworonożnego towarzysza. W Nîmes, jak i gdzie indziej, te proste, lecz zdecydowane działania przypominają, że zawód strażaka wykracza daleko poza gaszenie pożarów: to misja niesienia powszechnej pomocy.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Naukowcy twierdzą, że Twoja osobowość może wpływać na osobowość Twojego kota.

