U tego gatunku posiadanie prawdziwych przyjaciół spowalnia proces starzenia.

Starzenie się jest częścią podróży, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Czasami nauka oferuje odkrycia, które są równie zabawne, co skłaniające do refleksji. U niezwykle towarzyskiego ssaka morskiego przyjaźń może być nie tylko przyjemna: może dosłownie spowolnić upływ czasu.

Kiedy przyjaźń pozostawia ślad na ciele

Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii zaobserwowali ponad tysiąc dzikich delfinów żyjących w Zatoce Rekina w Australii Zachodniej. Populacja ta jest monitorowana od ponad 40 lat, tworząc wyjątkową bazę danych. Cel? Porównanie wieku chronologicznego delfinów z ich wiekiem biologicznym, czyli tego, jak zmieniają się ich ciała w czasie.

Zaskakujący, ale spójny wynik: dwa delfiny w tym samym wieku chronologicznym niekoniecznie starzeją się w tym samym tempie. Samce, które utrzymują silne i stabilne więzi społeczne z kilkoma preferowanymi partnerami, wykazują biologiczne oznaki wolniejszego starzenia się niż te żyjące w większej izolacji.

Aby zmierzyć ten wiek biologiczny, naukowcy przeanalizowali modyfikacje epigenetyczne w próbkach skóry. Markery te, zależne od środowiska, stresu i stylu życia, dostarczają cennych informacji o tym, jak organizm radzi sobie ze starzeniem. A u delfinów jakość relacji ma ogromne znaczenie.

Bycie lepiej otoczonym nie oznacza bycia otoczonym przez wszystkich.

Wbrew pozorom, delfiny, które najlepiej się starzeją, to nie te, które żyją w największych grupach. To te, które tworzą silne sojusze z niewielką liczbą osobników swojego gatunku. Razem współpracują, aby zdobywać pożywienie, chronić się, rozmnażać, ale także bawić się, odpoczywać i dzielić chwile spokoju.

Te regularne interakcje zdają się redukować stres i wspierać ogólny stan zdrowia. Z kolei mężczyźni zintegrowani w bardzo dużych grupach często wykazują oznaki przyspieszonego starzenia. Zbyt dużo kontaktu, zbyt duża rywalizacja, zbyt duże napięcie społeczne: ciało w końcu zbiera swoje żniwo.

Ta obserwacja przypomina nam o prostej i głęboko współczującej prawdzie: nie liczą się osiągnięcia społeczne, ale komfort w relacjach. Posiadanie ciała, które dobrze się starzeje, nie oznacza bycia wszędzie, zawsze i z każdym. Oznacza to rozwijanie się w środowisku, w którym czujesz się bezpiecznie, wspierany i ceniony.

Uniwersalna lekcja, bez presji i nakazów

Należy jednak podkreślić jedną kluczową kwestię: spowolnienie procesu starzenia się nie jest celem samym w sobie. Starzenie się jest w każdym razie całkowicie normalne. Ciała zmieniają się, adaptują, opowiadają historię i nie ma w tym nic wstydliwego. U delfinów, podobnie jak u ludzi, starzenie się nie jest ani porażką, ani tragedią: jest dowodem przeżytego życia.

To badanie po prostu przypomina nam, że troskliwe relacje mogą być czynnikiem ochronnym, tak jak zdrowe środowisko czy dobre geny. Starzenie się w otoczeniu zaufanych osób wydaje się być łagodniejsze dla organizmu.

Te delfiny subtelnie dają nam elegancką lekcję: pielęgnowanie kilku niezawodnych, radosnych i pełnych szacunku relacji może mieć realny wpływ na ciało, bez presji i poczucia winy. Małe, silne grono bywa czasem lepsze niż mnóstwo powierzchownych relacji.