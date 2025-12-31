Flossie kończy 30 lat: najstarszy kot świata świętuje urodziny

Flossie nie tylko zdmuchuje 30 świeczek: umacnia swoją pozycję w kociej historii. Ten brytyjski kot, uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za najstarszego kota na świecie, właśnie obchodził 30. urodziny, czyli wiek, który według szacunków weterynaryjnych odpowiada około 140-150 ludzkim latom.

Rekord potwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa

Urodzony 29 grudnia 1995 roku, Flossie oficjalnie zdobył tytuł „najstarszego żyjącego kota” w listopadzie 2022 roku, mając już 27 lat. Od tamtej pory wciąż przeczy czasowi i statystykom, ponieważ średnia długość życia kota domowego wynosi zazwyczaj około 12-15 lat. Pomimo głuchoty i poważnego upośledzenia wzroku, zespół Księgi Rekordów Guinnessa podkreśla, że jest on nadal aktywny, łagodny i cieszy się stosunkowo dobrym zdrowiem jak na swój wiek.

🥳 Poznajcie Flossie — najstarszą żyjącą kotkę na świecie, która dziś kończy 30 lat Flossie urodziła się 29 grudnia 1995 r. — co oznacza, że w przeliczeniu na wiek kota i człowieka ma około 140–150 lat. Od dawna figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa ze względu na swoją wyjątkową długowieczność.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) 29 grudnia 2025

Burzliwe życie i cztery domy w ciągu 30 lat

Flossie urodził się w miocie bezdomnych kotów mieszkających w pobliżu szpitala w Merseyside w północno-zachodniej Anglii. Początkowo adoptował go pracownik szpitala, a po śmierci siostry w 2005 roku przygarnęła go jego siostra. Czternaście lat później ta kobieta również zmarła, a Flossie spędził kolejne trzy lata z innym członkiem rodziny, zanim został oddany pod opiekę organizacji charytatywnej Cats Protection, która ostatecznie umieściła go u Victorii Green.

Późna adopcja, która zmienia wszystko

Kiedy Victoria Green odkryła dokumentację weterynaryjną Flossie, zdała sobie sprawę, że kot ma… 27 lat. „Byliśmy oszołomieni” – powiedziała lokalna koordynatorka Cats Protection, zauważając, że rzadko spotyka się osoby, które chcą adoptować tak stare zwierzę. Victoria specjalnie go przygotowała, montując nawet małą drabinkę, aby ułatwić mu wejście na sofę, jednocześnie tłumacząc, że Flossie wciąż skacze jak kociak.

Symboliczna rocznica dla wszystkich miłośników kotów

Kończąc 30 lat, Flossie dołącza do elitarnego klubu kotów o wyjątkowo długim życiu, choć absolutny rekord pozostaje w posiadaniu Creme Puff, kotki z Teksasu, która zmarła w wieku 38 lat i 3 dni. Jej historia pokazuje, jak ważna jest adopcja starszych kotów: przy odpowiedniej opiece, bezpiecznym otoczeniu i dużej ilości czułości, nawet bardzo stare koty mogą żyć jeszcze wiele szczęśliwych lat. Zarówno dla Victorii, jak i Flossie te urodziny to nie tylko liczba: to celebracja niedawnej, ale cennej więzi.

Flossie jest symbolem czułości, odporności i wagi troskliwej opieki nad starszymi zwierzętami. Jej historia, naznaczona wieloma domami i późną adopcją, przypomina nam, że każdy kot, niezależnie od wieku, zasługuje na drugą szansę i mnóstwo miłości. Obchodząc swoje 30. urodziny, Flossie inspiruje wszystkich miłośników zwierząt do doceniania każdej chwili spędzonej ze swoimi czworonożnymi towarzyszami, ponieważ każdy rok się liczy, a każda więź jest cenna.