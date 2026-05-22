Te psy odtworzyły najbardziej kultowe stylizacje z Met Gali 2026 i internet je uwielbia

Życie zwierząt
Fabienne Ba.
@bebe.pekingese / Instagram

Najgłośniejszy czerwony dywan tamtych czasów nie był tylko dla celebrytów… ale także dla psów. W Nowym Jorku, ekscentryczna „Gala Zwierząt 2026” przemieniła czworonożnych towarzyszy w prawdziwe ikony mody na jedną noc. Między miniaturowymi sukienkami, lśniącymi pelerynami i awangardowymi nawiązaniami do mody haute couture, internet oczywiście nie mógł się oprzeć.

Met Gala, wersja dla psów

Dwa tygodnie po słynnej Met Gali 2026, Nowy Jork gościł kolejne wydarzenie: Pet Gala. Odbywająca się w kinie Cineplay, impreza co roku przypomina najbardziej pamiętne kreacje z czerwonego dywanu… z psami w roli modeli. Koncepcja? Odtworzyć stylizacje gwiazd w wersjach dostosowanych do różnych psich typów sylwetki, od chihuahua po jamniki. Pomysł, który łączy haute couture z pasją do zwierząt.

Pomysłodawcą projektu jest Anthony Rubio, projektant specjalizujący się w modzie dla psów. Od ponad dziesięciu lat tworzy on psie reinterpretacje najważniejszych momentów w modzie. W tym roku inspirację czerpał z sylwetek takich gwiazd jak Beyoncé, Nicole Kidman i Anne Hathaway.

BeBe, Kima i George: prawdziwe gwiazdy czerwonego dywanu

Nie sposób mówić o Pet Gali i nie wspomnieć o jej futrzastych gwiazdach.

  • BeBe, mały pies rasy pekińczyk, wzbudził sensację miniaturową wersją ręcznie malowanej sukienki, którą nosiła Anne Hathaway.
  • Tymczasem chihuahua Kima uosabiała ekstrawaganckiego ducha Beyoncé w piórkowej pelerynie, wysadzanym klejnotami nakryciu głowy i błyszczącej sukience.
  • Spośród panów, George, jamnik szorstkowłosy, przyjął pastelowy wygląd A$AP Rocky'ego, założył jasnoróżowe futro i elegancką muszkę.

Inne psy również zrobiły duże wrażenie, np. Priscilla – gryfonik brukselski, Chanel – maltańczyk bichon frise, czy Bastian – mieszaniec teriera o niezwykle modnym wyglądzie.

Dlaczego Internet całkowicie się załamuje

Sukces Pet Gali opiera się na idealnie dobranym połączeniu: stylowych psów, natychmiast rozpoznawalnych nawiązań do popkultury i solidnej dawki autoironii. Filmy i zdjęcia z wydarzenia szybko zalały media społecznościowe, wywołując tysiące wzruszających reakcji. Projekt celebruje również rękodzielniczą kreatywność, a za każdym strojem kryje się prawdziwy projekt i wykonanie.

Śmiech, tak… zapominając o dobrostanie zwierząt, nie

Choć te obrazy mogą wydawać się urocze, zasługują na odrobinę dystansu. Psy – jak wszystkie zwierzęta – nie są akcesoriami, lalkami ani pluszakami, które mają służyć rozrywce w internecie. Poza „uroczą” estetyką, ważne jest, aby pamiętać o ich komforcie, zgodzie i dobrostanie. Sukces viralowych treści o zwierzętach czasami prowadzi do przekształcania zwierząt w „obiekty performatywne” lub trendy. Okazywanie czułości jest w porządku, ale nie zapominajmy, że pies pozostaje żywą istotą z własnymi ograniczeniami i potrzebami.

Podobną czujność należy zachować w odniesieniu do obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję , które zalewają media społecznościowe. Za tymi „zabawnymi” treściami kryje się mniej radosna rzeczywistość: powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji zagraża wielu zawodom kreatywnym, zwłaszcza ilustratorom, rysownikom i artystom wizualnym. Podziwianie dzieła oznacza również refleksję nad tym, jak zostało ono stworzone – i kto tak naprawdę na nim korzysta.

Ostatecznie, dzięki swoim ultrastylowym psom i mini strojom inspirowanym największymi gwiazdami, Pet Gala 2026 po raz kolejny zamieniła internet w raj dla psiej mody. Pomiędzy fascynacją „zbyt słodkimi” zwierzętami a entuzjazmem dla viralowych treści, kluczowe pozostaje zachowanie krytycznej perspektywy: pies nigdy nie jest zabawką ani modnym dodatkiem.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
