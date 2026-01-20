Search here...

„Grzywka z kawałkami” staje się trendem fryzurowym na rok 2026

Fryzjerstwo
Tatiana Richard
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

Grzywka „kurtynowa” ustępuje miejsca „drobnej grzywce”, nowemu trendowi fryzur 2026 roku, widocznemu zwłaszcza u amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Ariany Grande oraz aktorki Pameli Anderson. Zwężana, teksturowana i naturalna, ta fryzura emanuje nowoczesnością, a jednocześnie jest niezwykle łatwa w noszeniu na co dzień.

Tekstura, która rewolucjonizuje grzywkę

W przeciwieństwie do gładkiej, ustrukturyzowanej grzywki, „fragmentowana grzywka” opiera się na cienkich, oddzielnych pasmach, które opadają na czoło. Ta lekkość nadaje włosom naturalny ruch i natychmiast nadaje im swobodny, a zarazem szykowny wygląd. Fryzjerzy zauważają rosnący entuzjazm dla tej „ruchomej” grzywki, dalekiej od stylu grzywki, która wymaga użycia lokówki i lakieru do włosów.

Jej sekret: cieniowana grzywka, która rozjaśnia włosy u nasady, jednocześnie zachowując objętość na końcach. Efekt: subtelne obramowanie twarzy, które rozświetla cerę.

Idealny do każdego rodzaju twarzy i włosów

Jego największą siłą jest jego wszechstronność. Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Ariana Grande na gali Critics Choice Awards 2026, piosenkarka i autorka tekstów Suki Waterhouse oraz wokalistka Lisa z południowokoreańskiego girlsbandu K-pop Blackpink udowadniają, że ten segment wykracza poza granice wieku i stylu.

Niezależnie od tego, czy masz cienkie, grube, proste czy falowane włosy, ta grzywka idealnie dopasowuje się do kształtu głowy i podkreśla rysy twarzy. Zapewnia zarówno strukturę, jak i miękkość, elegancko oprawiając twarz, a jednocześnie jest łatwa w stylizacji na co dzień. Uniwersalna i ponadczasowa, to pewny wybór dla osób, które chcą połączyć nowoczesny styl z praktycznością.

Żegnaj idealnie płynny, witaj naturalny ruch

Ten powrót wpisuje się w estetykę roku 2026: pożegnaj się z nadmiernie ułożonymi włosami, powitaj wyrafinowaną naturalność. „Pęknięta grzywka” celebruje stylową niedoskonałość: pewnie niesforne pasma, matową teksturę i naturalną objętość u nasady. Pęknięta grzywka równie dobrze sprawdza się z falowanym bobem, jak i z bardzo długimi włosami.

Znani londyńscy i nowojorscy fryzjerzy odnotowują wzrost popytu: „+200% na teksturowane grzywki w 6 miesięcy”. Media społecznościowe przepełnione są poradnikami, jak odtworzyć ten look w domu lub jak pielęgnować grzywkę. A dla tych, którzy się wahają: zacznij od lekkiego przerzedzenia istniejących grzywek. Doświadczony fryzjer będzie w stanie nadać im teksturę bez drastycznego skracania.

Krótko mówiąc, do 2026 roku grzywka nie będzie już statyczna: będzie tańczyć, żyć, otulać miękkością. „Pękata grzywka” przekształca tak zwaną tradycyjną grzywkę w wyrazisty, modny dodatek, który emanuje pewnością siebie i lekkością.

