Spinki do włosów: pozornie niegroźny gest, który osłabia włosy, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Praktyczny i wszechobecny dodatek w pielęgnacji włosów, spinka do włosów wydaje się idealnym sprzymierzeńcem w zabiegane dni. Jednak jej wielokrotne – i często mechaniczne – używanie może mieć nieoczekiwany wpływ na zdrowie włosów. Ten prosty gest, wykonywany codziennie przez miliony osób, skrywa bardzo realne ryzyko dla włókna włosa, zwłaszcza jeśli jest wykonywany nieprawidłowo lub zbyt często.

Przydatny dodatek… ale czasami agresywny

Spinki do włosów cieszą się popularnością ze względu na wygodę: pozwalają związać włosy bez nadmiernego napięcia, bez gumki i bez konieczności naruszania ich skrętu czy naturalnego kształtu. Są zatem delikatnym i szybkim rozwiązaniem, stosowanym w pracy, w domu lub do spinania mokrych włosów po prysznicu. Jednak za tą prostotą kryje się ukryte niebezpieczeństwo: w zależności od kształtu, materiału i sposobu użytkowania, spinka do włosów może osłabić włosy, udusić je, złamać, a nawet w dłuższej perspektywie doprowadzić do utraty gęstości.

Punkty nacisku i uszkodzenia mechaniczne

Głównym źródłem uszkodzeń jest nacisk wywierany na to samo miejsce, dzień po dniu. Wielokrotne umieszczanie spinki do włosów z tyłu głowy powoduje ciągłe naprężenie mechaniczne w określonym obszarze. Może to powodować miejscowe zużycie włókna włosa i sprzyjać jego łamaniu, zwłaszcza w przypadku włosów już suchych lub zniszczonych. Ząbki niektórych spinek, szczególnie niedrogich modeli z twardego plastiku, mogą również zbyt mocno chwytać pasma. Jeśli włosy są ściśnięte, ściśnięte lub nienaturalnie skręcone, może to prowadzić do powstania niewidocznych mikropęknięć… aż w końcu pękną.

Efekt jest silniejszy na mokrych włosach.

Wiele osób używa spinek do wilgotnych włosów, myśląc, że pozwalają im wyschnąć na powietrzu w bardziej naturalny sposób. Jednak to właśnie wtedy włosy są najbardziej narażone. Nasycone wodą tracą elastyczność i wytrzymałość. Przycinanie, skręcanie lub prostowanie mokrych włosów znacznie zwiększa ryzyko ich łamliwości. Według dermatologów specjalizujących się w zdrowiu włosów, kruchość mokrych włosów może potroić prawdopodobieństwo uszkodzeń spowodowanych nadmiernym naciskiem.

Automatyczne gesty pozostawiające ślady

Innym częstym zachowaniem jest kilkakrotne poprawianie klipsa dziennie, czasami delikatnie ciągnąc za włosy, aby je zacisnąć. Ta powtarzalna czynność może powodować powtarzające się ciągnięcie, co jest potencjalnym źródłem łysienia trakcyjnego – rodzaju miejscowej utraty włosów, często występującej wokół linii włosów lub na karku. Ta forma wypadania włosów, choć odwracalna we wczesnym stadium, może stać się trwała, jeśli napięcie mieszków włosowych jest stałe i długotrwałe.

Dotyczy wszystkich rodzajów włosów

Chociaż cienkie lub kręcone włosy są najbardziej podatne na łamanie, żaden rodzaj włosów nie jest całkowicie odporny. Grube lub proste włosy również mogą stopniowo osłabiać się, jeśli są ściskane lub wiązane niedbale. Niektóre rodzaje włosów, takie jak kręcone lub falowane, mogą również silniej reagować na tarcie wewnętrzne spowodowane źle dopasowanymi spinkami, co prowadzi do uporczywych kołtunów lub puszenia się.

Jakie alternatywy i środki ostrożności należy przyjąć?

Nie chodzi o całkowity zakaz używania spinek do włosów, ale o ich używanie z umiarem i ostrożnością. Oto kilka prostych kroków, które pomogą ograniczyć ryzyko:

Zmień miejsca mocowania, aby nie naciskać zawsze tego samego miejsca.

Wybierz zaciski wysokiej jakości z gładkimi krawędziami i dobrym chwytem bez konieczności nadmiernego dokręcania.

Unikaj stosowania na mokrych włosach lub wybieraj miękkie gumki, np. materiałowe gumki do włosów.

Nie należy spać z zaciskiem, gdyż tarcie w nocy nasila napięcie.

Zwróć uwagę na stan włosów na całej ich długości: łamanie się, przerzedzenie lub miejscowa utrata gęstości są sygnałami ostrzegawczymi.

To, co wydaje się nieszkodliwe, nie zawsze takie jest. Używanie spinki do włosów, zwłaszcza częste i nieostrożne, może prowadzić do niewidocznych, ale realnych uszkodzeń włosów. Zużycie mechaniczne, wielokrotne ciągnięcie i wpływ na i tak już kruche włosy to czynniki, które należy wziąć pod uwagę w delikatnej pielęgnacji włosów.

Zwracając uwagę na te drobne gesty, dbasz nie tylko o piękno, ale i o długoterminową kondycję swoich włosów.