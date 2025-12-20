Fryzury Stranger Things nie są już tajemnicą: ich twórca w końcu ujawnia wszystko.

Podczas gdy „Stranger Things” zbliża się do zamknięcia ostatniego rozdziału, fani są zbyt zajęci śledzeniem historii Drugiej Strony, by skupić się na fryzurach bohaterów. Wielu jednak chwali fryzury aktorów. Oczywiście Steve Harrington doskonale uosabia estetykę lat 80., z fryzurą suszoną suszarką i kilkoma potarganymi pasmami.

Niesamowite metamorfozy włosów

Jeśli jesteś zagorzałym fanem „Stranger Things”, prawdopodobnie znasz profile wszystkich postaci, słabości Demogorgonów, ulubione jedzenie Jedenastki i zasady „Dungeons & Dragons”. Ale czy zauważyłeś niesamowite, niepokojąco realistyczne fryzury postaci? Fryzury Wheelerów, Byerów i niepoprawnego Steve’a to nie tylko detale, ale coś, co definiuje serię i mocno osadza ją w realiach epoki.

Akcja rozgrywa się w latach 80., erze walkmanów, dżinsów z wysokim stanem i jaskrawych ubrań. Naturalnie, kluczowa była spójność od stóp do głów. Dlatego stylistka fryzur Sarah Hindsgaul udostępniła aktorom swoją wiedzę i doświadczenie, aby transformacja była niczym skok w przeszłość.

Prawdopodobnie skrzywiłeś się na widok rażącej fryzury Willa na miskę , a może nawet skrzywiłeś się na widok złocistego mulleta Billy'ego. Prawdopodobnie chciałeś też kilka razy podciąć falowanego boba z grzywką Millie Bobby Brown podczas jej pobytu w Kalifornii. Jednak te fryzury to dzieła sztuki, efekt niezliczonych godzin pracy. Cienkie wałki i mnóstwo lakieru do włosów są niezbędne za kulisami. Co więcej, sama stylistka fryzur dzieli się ekskluzywnymi ujęciami zza kulis ze swoimi milionami obserwujących.

250 trwałych ondulacji wykonanych na planie

Kultowe fryzury lat 80., pieczołowicie odtworzone w serialu, nie cieszą się powszechnym uznaniem. Przywołując złe wspomnienia u jednych, będąc symbolem nostalgii u innych, wywołują mieszane reakcje. Internauci bez wahania porównują fryzurę Eddiego do mopa, a fryzurę Billy'ego do szczurzych ogonów. Oczywiście, możesz zrobić ze swoimi włosami, co chcesz.

Prawdziwym wyczynem jest utrwalenie i trwałość każdej fryzury, zwłaszcza w ferworze. Aby uzyskać ten typowy dla tej dekady falowany wygląd, stylistka fryzur sięgnęła po starą praktykę, niegdyś uważaną za zarezerwowaną dla starszych osób z ekskluzywnych dzielnic: trwałą ondulację. Podczas sesji wykonała ich nie mniej niż 250. To wyjaśnia, dlaczego te luźne loki utrzymują się pomimo intensywnych walk z demogorgonami i wyczuwalnej wilgoci panującej w Upside Down.

Ale także peruki, które tworzą idealną iluzję

Oficjalna stylistka fryzur serialu „Stranger Things”, odpowiedzialna za kunsztowne, potargane fryzury i fryzury bardziej realistyczne niż w oryginałach, również pozwoliła sobie na kilka swobód. W najnowszym sezonie, na który z niecierpliwością czekacie, Nancy nosi perukę, bardziej miękką i luźniejszą niż poprzednio. Millie Bobby Brown, grająca Eleven, gwiazdę serialu, również nie jest obca perukom. Chociaż zgodziła się ogolić głowę w pierwszym sezonie, w kolejnych sezonach wybiera peruki o niewiarygodnie realistycznym wyglądzie.

Eddie, rocker z krwi i kości, nosi również sztuczne włosy, które odzwierciedlają jego styl: ognisty, niesforny i prowokacyjny. I o to właśnie chodzi. Fryzury ewoluują wraz z charakterem bohaterów, aby jeszcze bardziej podkreślić przekaz.

Pomimo wszystkich tych jedwabistych rewelacji, stylista fryzur utrzymuje napięcie odnośnie używanych produktów, ale są one z pewnością bardziej wyrafinowane niż spray „Farrah Fawcette”, o którym wspominał drogi Steve Harrington.