Trend „Quiet Silver” przypadnie do gustu tym, którzy akceptują swoje siwe włosy.

Fryzjerstwo
Fabienne Ba.
@darby_in_the_desert/Instagram

Siwe włosy nie są „czymś do ukrycia”, stają się prawdziwą wizytówką stylu. Trend koloryzacji włosów „Quiet Silver” celebruje siwienie, zamiast je maskować, jednocześnie przypominając nam o jednej istotnej rzeczy: nie trzeba farbować włosów, żeby być pięknym.

Trend w kolorowaniu, a nie nakaz

„Quiet Silver” to przede wszystkim delikatna technika koloryzacji, stworzona z myślą o osobach, które chcą zaakceptować pojawienie się siwych włosów, zamiast je ukrywać. Nie jest to wymóg, a raczej jedna z wielu opcji estetycznych. Siwe włosy nie oznaczają, że trzeba je bezwzględnie „utrzymywać” kolorem. Możesz pozwolić im żyć naturalnie, bez tonera, nabłyszczacza czy wizyt w salonie fryzjerskim, i pozostać promienną i pewną siebie.

Ten trend wpisuje się w szerszy ruch na rzecz osób starszych, który ceni wolność wyboru i samoakceptację. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na farbowanie włosów, zaakceptujesz je, czy pozwolisz naturze działać, Twoje piękno nie zależy od wizyty u fryzjera.

Kiedy siwe włosy stają się oznaką

Przez długi czas siwe włosy były postrzegane jako szczegół, który należy korygować za pomocą intensywnych farb. Dziś coraz więcej kobiet z dumą je eksponuje, inspirując się takimi postaciami publicznymi jak amerykańska aktorka i producentka Sarah Jessica Parker, królowa Hiszpanii Letizia oraz aktorka meksykańsko-amerykańsko-libańskiego pochodzenia Salma Hayek, a także ponad 50-letnimi twórcami treści, którzy z dumą prezentują swoje siwe włosy.

Seria „Quiet Silver” idealnie wpisuje się w ten trend: zamiast gwałtownego przejścia z brązu lub blondu do siwizny, oferuje stopniowe i estetyczne przejście do naturalnego wyglądu. To przejście to wybór, a nie obowiązek. Twoje siwe włosy również mogą być piękne same w sobie, bez żadnej ingerencji, wystarczy je odpowiednio nawilżyć.

Subtelne przejście

Zasada „Quiet Silver” opiera się na mieszaniu. Zamiast narzucać jednolity siwy odcień lub radykalny platynowy blond, technika ta bawi się subtelnymi niuansami:

  • Stonowane szare refleksy
  • Zimne refleksy i przyciemnienia
  • Zmiękczone podstawy w odcieniach szarego lub popielatego

Celem jest zatarcie granicy między oryginalnym kolorem a siwym odrostem, aby uzyskać świetlisty, wielowymiarowy i naturalny efekt. Odrost staje się wówczas efektem tekstury, a nie linią do ukrycia.

Jakie kolory bazowe wybrać?

Chociaż jasne blondy zapewniają płynne przejścia, odcień „Quiet Silver” sprawdza się również w przypadku:

  • Jasnokasztanowy i brązowy kolor włosów z chłodnymi tonami (popielaty brąz, brąz grzybowy)
  • Niektóre rude, lekko schładzając bazę, harmonizują ze srebrem
  • Ciemne brunetki, bawiące się odcieniami grafitu, łupka i srebra, aby uniknąć ostrych kontrastów

Ponownie, nie ma obowiązku dodawania koloru. Te korekty są przeznaczone dla osób, które chcą stylizować swoje siwe włosy, a nie dla tych, którzy wolą je akceptować takimi, jakie są.

Mniej konserwacji… lub brak konserwacji w ogóle

Jedną z głównych zalet „Quiet Silver” jest mniejsza konieczność pielęgnacji w porównaniu z tradycyjną koloryzacją włosów. Ponieważ odrosty są zintegrowane ze strategią koloryzacji, wizyty można robić w dłuższych odstępach czasu, często ograniczając się do nabłyszczaczy lub tonerów. Jeśli chodzi o pielęgnację domową, podstawowe zasady pozostają takie same:

  • Produkty do pielęgnacji włosów siwych i białych zapobiegające żółknięciu
  • Regularne nawilżanie dla zachowania blasku i miękkości

A jeśli zdecydujesz się w ogóle nie farbować włosów, ta rutyna w zupełności wystarczy. Twoje naturalnie siwe włosy mogą być równie lśniące, jedwabiste i stylowe, bez żadnej ingerencji chemicznej.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez ILONA (@silverstorylife)

Krótko mówiąc, trend „Quiet Silver” niesie ze sobą mocny przekaz: zaakceptuj swój wiek, odrzuć presję, by za wszelką cenę „wyglądać młodziej” i zaakceptuj swoje siwe włosy jako świadomy wybór estetyczny. Nie chodzi o rezygnację, ale o odzyskanie swojego wizerunku. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na ten trend koloryzacji, czy pozwolisz siwym włosom swobodnie rosnąć, sedno sprawy pozostaje niezmienne: masz prawo czuć się piękna, pewna siebie i w zgodzie ze sobą, bez kompromisów. Twoje siwe włosy nie są wadą, którą należy korygować, ale naturalnym aspektem twojego piękna.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Grzywka z kawałkami” staje się trendem fryzurowym na rok 2026

