„Nadal jesteś przepiękna”: goli głowę i rusza internautów

Léa Michel
Dzielenie się swoją wrażliwością wymaga czasem ogromnej odwagi. Właśnie to pokazała twórczyni treści Sheci Davila (@shecidavila), publikując na Instagramie film, w którym ogoliła głowę w ramach leczenia raka jajnika. To szczery i głęboko ludzki moment, który wywołał falę reakcji na całym świecie.

Intymna chwila dzielona z autentycznością

Na tym filmie (na Instagramie) Sheci Davila (@shecidavila) pojawia się w pokoju skąpanym w naturalnym świetle, w towarzystwie partnera. Młoda kobieta postanowiła uwiecznić ważny moment w swojej podróży: moment, w którym postanowiła pożegnać się z włosami. Obok niej partner delikatnie i z miłością ją wspiera. Film jest niezwykle prosty, pozwalając, by emocje i rzeczywistość, których doświadcza wiele osób zmagających się z chemioterapią, zajęły centralne miejsce.

Lawina wiadomości z wyrazami wsparcia

W ciągu kilku godzin post zebrał tysiące komentarzy. Wielu internautów chwaliło twórcę treści za siłę, szczerość i determinację. Wśród najczęściej pojawiających się wiadomości znalazły się słowa otuchy, solidarności i podziwu.

Kilka osób podzieliło się również własnymi doświadczeniami związanymi z chorobą lub utratą włosów związaną z leczeniem, tworząc autentyczną przestrzeń wymiany myśli i wsparcia. Ten film Sheci Davila (@shecidavila) również zapoczątkował dyskusję na temat rzeczywistości, która pozostaje trudna dla wielu pacjentów: fizycznych zmian wywołanych leczeniem raka.

Poza włosami, wolność panowania nad swoim ciałem

Choć wiele komentarzy sugeruje Sheci Davila, że wciąż jest „piękna”, przesłanie to wykracza daleko poza kwestię wyglądu. Kobieta może nosić długie, krótkie, ogolone włosy lub nie przestrzegać żadnych konkretnych standardów estetycznych. Włosy należą do niej, tak jak jej ciało. Ten wybór nie musi być weryfikowany przez standardy piękna, aby był uzasadniony.

Sekwencja ta przypomina zatem fundamentalną prawdę: ogolenie głowy nie umniejsza tożsamości, osobowości ani wartości człowieka. Nie chodzi o „pozostawanie pięknym pomimo fizycznej zmiany”. Chodzi przede wszystkim o wolność robienia ze swoim ciałem tego, co się chce, niezależnie od powodów.

Przemówienie podnoszące świadomość

Od kilku miesięcy Sheci Davila (@shecidavila) korzysta z mediów społecznościowych, aby dokumentować swoje codzienne życie i zwiększać świadomość na temat raka jajnika. W swoich postach szczerze opowiada o różnych stadiach choroby, przyczyniając się do wzrostu świadomości na temat nowotworu, który wciąż zbyt często diagnozowany jest późno. Dzieląc się tak osobistymi chwilami, uwidacznia również osoby przechodzące przez podobne doświadczenia i przypomina nam o znaczeniu solidarności w obliczu tej choroby.

W tym poruszającym filmie Sheci Davila (@shecidavila) pokazuje, że prosty gest może mieć ogromny wpływ. Ten poruszający wpis skłania do refleksji i zachęca do bardziej otwartego i pełnego współczucia spojrzenia na przemiany ciała.

