Kolor włosów uwielbiany w latach 2000. przeżywa renesans tego lata.

Trendy fryzjerskie są cykliczne i lato 2026 nie jest wyjątkiem. W tym sezonie koloryści są zgodni: ciepłe, świetliste refleksy, symbol początku XXI wieku, powracają do łask. Żegnajcie lodowe blondy i popielate odcienie, które królowały przez tak długi czas; witajcie karmelowe, miodowe i złote odcienie, które dodają włosom ciepła i głębi. Słoneczny kolor, idealnie pasujący do cieplejszych miesięcy.

Wielki powrót ciepłych i świetlistych refleksów

Przez lata wiele osób unikało ciepłych tonów, uważanych za „zbyt mosiężne”. Ten trend wyraźnie się odwraca latem 2026 roku. Według ekspertów z branży, ciepłe blondy, w odcieniach karmelu, miodowego lub kremowego blondu, stają się jednym z kluczowych kolorów lata. Te odcienie, nawiązujące do naturalnego blasku muśniętych słońcem włosów, podkreślają wszystkie odcienie skóry i zapewniają natychmiastowy blask. To zdecydowany powrót do ciepła po sezonach zdominowanych przez chłodne tony.

„Pieniądze”, znak rozpoznawczy lat 2000.

Poza samym kolorem, to również kultowa technika z lat 2000., która przeżywa swój renesans: pasemka oprawiające twarz, nazywane dziś „money pieces”. Te jaśniejsze refleksy, skupione wokół twarzy, natychmiast rozjaśniają cerę i dodają fryzurze struktury. Koloryści zauważają wyraźny powrót do kontrastu i głębi, po latach bardzo naturalnych, mieszanych kolorów. To podejście, zarówno nostalgiczne, jak i nowoczesne, pozwala na odrodzenie wyrazistego wizerunku piękna z tamtej epoki.

Dlaczego ten trend znów jest atrakcyjny

Ten wzrost popularności tłumaczy kilka czynników. Po pierwsze, trwały wpływ estetyki „Y2K”, tak powszechnej w modzie i makijażu, naturalnie przekłada się na włosy. Po drugie, pragnienie ciepła i blasku, szczególnie cenione latem. Wreszcie, te ciepłe odcienie oferują praktyczną zaletę: często wymagają mniej pielęgnacji niż chłodne blondy, które wymagają regularnych zabiegów pigmentacyjnych. To idealny kompromis między stylem a łatwością pielęgnacji.

Wraz z powrotem ciepłych refleksów i koloru włosów „money piece”, lato 2026 roku ożywia ukochany kolor włosów sprzed dwudziestu lat. To jasny i przystępny trend, który po raz kolejny dowodzi, że moda lat 2000. wciąż inspiruje.