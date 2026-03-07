Wyglądać „nieuczesanie”: nowa modna „męska” fryzura

W 2026 roku trendy we fryzurach męskich (i tych dla osób z krótkimi włosami) nabierają bardziej swobodnego charakteru. W mediach społecznościowych pojawia się nowy, „męski” trend: „niewymuszony szyk”. Naturalne tekstury, miękka objętość i swoboda ruchu stają się coraz bardziej atrakcyjne dla mężczyzn, którzy pragną stylowego wyglądu bez sztywności.

Wilczy cięcie, gwiazda kontrolowanego nieporządku

Fryzury „wilk” nie da się zignorować. To hybrydowe cięcie, inspirowane zarówno fryzurą „millet”, jak i bujnymi grzywkami z lat 70., stało się jedną z najbardziej pożądanych fryzur ostatnich lat. Jego zasada: włosy średniej długości na górze, celowo potargane, połączone z delikatniejszym cieniowaniem po bokach.

Rezultatem jest dynamiczna, lekko dzika, a jednocześnie zawsze elegancka fryzura. Urok wilczego strzyżenia tkwi w tym wrażeniu niemal improwizowanej fryzury, jakby włosy naturalnie znalazły swoje miejsce.

W mediach społecznościowych to cięcie cieszy się popularnością ze względu na swój swobodny charakter. Podkreśla naturalny ruch włosów i sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku falowanych lub lekko grubych włosów. To cięcie, które podkreśla osobowość i indywidualność, a nie sztywną perfekcję.

Nieuporządkowana fryzura: fryzura francuska, wersja casualowa

Kolejnym must-have'em jest teraz fryzura „meshy crop”, bardziej swobodna ewolucja słynnej francuskiej fryzury. Lekko zwężona grzywka opada na brwi, a włosy pozostają matowe i o wyrazistej teksturze. Celem nie jest już zaczesanie włosów do tyłu, ale nadanie im naturalnego charakteru. Styliści fryzur publikują w mediach społecznościowych liczne tutoriale, które pokazują, jak uzyskać ten naturalny, niemal spontaniczny efekt.

To cięcie jest szczególnie odpowiednie dla włosów falowanych lub kręconych, natychmiast dodając im tekstury i objętości. Jest również odpowiednie dla mężczyzn (lub osób z krótkimi włosami) poszukujących fryzury, która nie wymaga wiele pielęgnacji: wystarczy kilka prostych kroków, aby uzyskać stylowy wygląd.

Powrót naturalnych długości z bro flow

Dla mężczyzn (i osób z krótkimi włosami), którzy wolą zachować dłuższe włosy, fryzura bro flow jest jedną z najpopularniejszych opcji. Ta fryzura opiera się na wielowarstwowych cięciach, które dodają objętości, a jednocześnie pozwalają włosom naturalnie opadać wokół twarzy. Rezultatem jest efekt „właśnie wrócił z plaży” – miękkie, zwiewne pasma swobodnie się układają.

Chodzi nie o ujarzmienie włosów, ale o ich pielęgnację. Lekki olejek lub spray teksturyzujący doda im blasku i podkreśli pasma, nie obciążając fryzury. Ogólny wygląd pozostaje płynny, naturalny i bardzo łatwy w noszeniu.

Dlaczego „niedoskonała” fryzura jest tak atrakcyjna?

Jeśli te fryzury dla mężczyzn (lub osób z krótkimi włosami) stają się tak popularne na całym świecie, to nie przypadek. Doskonale odzwierciedlają nową wizję tzw. męskiego stylu.

Po pierwsze, wymagają minimalnej pielęgnacji. Naturalna tekstura włosów jest wzmocniona, co często pozwala na ich wysuszenie na powietrzu i zmianę fryzury w zaledwie kilka sekund.

Co więcej, ucieleśniają one formę autentyczności. Era ultragładkiej stylizacji i lśniącego żelu zdaje się ustępować miejsca bardziej swobodnemu podejściu, w którym styl buduje się wokół osobowości.

Wreszcie, te fryzury dla mężczyzn (i osób z krótkimi włosami) są niezwykle wszechstronne. Sprawdzą się zarówno w profesjonalnym otoczeniu, jak i w bardziej odświętnej lub kreatywnej atmosferze.

Krótko mówiąc, jedno jest pewne: w 2026 roku tak zwany „męski” styl bardziej niż kiedykolwiek celebruje kontrolowaną niedoskonałość. Żywe, swobodne i naturalne cięcie/fryzura, która dowodzi, że czasami wystarczy pozwolić włosom swobodnie oddychać, aby ujawnić ich pełen potencjał.