Strzyże włosy narzędziem budowlanym. Efekt jest szalony!

Fryzjerstwo
Émilie Laurent
Z powodu braku czasu, pieniędzy lub pewności siebie coraz więcej kobiet odświeża fryzurę w domu i podcina końcówki tym, co mają pod ręką. Pewna twórczyni treści, która łączy styl z pracą konstruktorską, podjęła się tego zadania, używając przedmiotu, który bardziej pasuje do skrzynki z narzędziami niż do kosmetyczki. Podpowiedź: jej fryzura była precyzyjna jak laser.

Laser do cięcia włosów

Samodzielne strzyżenie włosów w domu to ryzykowne przedsięwzięcie, zwłaszcza jeśli jesteś beznadziejna z geometrii i nie masz doświadczenia w fryzjerstwie. Niektóre kobiety skrupulatnie korzystają z sprawdzonych samouczków online, podczas gdy inne improwizują, polegając na swojej pomysłowości. Entuzjastka makijażu DIY, @makristia, zamieniła grzebień na laser budowlany, aby ułatwić sobie cięcie i uniknąć asymetrycznego, warstwowego cięcia.

Twórczyni treści, która równie dobrze radzi sobie z tuszem do rzęs, co z wiertarką i równie dobrze czuje się w ogrodniczkach, jak i w satynowej sukience, jest bardziej przyzwyczajona do kształtowania drewnianych desek niż do stosowania zabiegów keratynowych. Jednak do tej małej metamorfozy włosów wyciągnęła ciężkie działa i wykorzystała nie szuflady w łazience, a stół warsztatowy w garażu. I trzeba przyznać, że ta inspirowana budownictwem technika działa cuda!

To często używane narzędzie pomiarowe w murarstwie wyraźnie wyznacza linię wiodącą na niezwykle długich włosach doświadczonej pracowni. Jej współpracownik, który nie ma żadnych umiejętności fryzjerskich, pomaga w trudnej części. Tylną częścią maszynki przycina końcówki, a efekt jest godny salonu .

Nietypowa i tania sztuczka, która przyciąga

W podpisie autorka treści, posługująca się zarówno humorem, jak i żargonem budowlanym, uzasadnia swoją pracę: „Salony są za drogie”. I nie do końca się myli. Kobiety wydają średnio 40 euro na proste strzyżenie, podczas gdy mężczyźni wydają zaledwie 10 euro u lokalnego barbera. Ta młoda kobieta, z jej zdolnościami manualnymi i fizycznym zawodem, sprytnie wykorzystała swój sprzęt. I odniosła ogromny sukces.

Podczas gdy niektóre kobiety używają gumki do włosów do poprawiania fryzury, ta mistrzyni wszystkiego wybrała bardziej znany przedmiot, taki, którego precyzję rozumie. W komentarzach internauci chwalili nawet tę niecodzienną aranżację, porównując młodą kobietę do Kim Kolwiek. „To chyba najbardziej pomysłowa rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam w internecie” – brzmiał jeden z komentarzy. Nawet profesjonaliści w tej dziedzinie pochwalają ten pomysł. „Jako stylistka fryzur, popieram to i moglibyśmy z tego skorzystać” – dodał jeden z nich.

Łamanie stereotypów na temat kobiet, które są entuzjastkami majsterkowania

W swoim filmie samotna matka nie tylko dzieli się włosami, ale także reinterpretuje swój zawód, nieubłaganie kojarzony z mężczyznami. Redefiniuje nie tylko swoją fryzurę, ale także stereotypy z nią związane. Spodnie bojówki i glany to jej codzienny ubiór. Daleko jej do bycia weekendową majsterkowiczką czy „pomocnicą” w pracy, która umie tylko kłaść tapety. Brudzi sobie ręce (a raczej cement).

Wbrew pozorom, to narzędzie, odmienione i pozbawione swojej pierwotnej funkcji, nie jest jedynie okazjonalnym dodatkiem zbierającym kurz w jej garażu. To instrument, który zawsze nosi przy sobie. Bo kiedy idzie do pracy, nie sięga po designerską torebkę, ale po teczkę pełną kluczy i śrubokrętów. Poprzez tę fryzurę udowadnia, że nie wszystkie kobiety w branży budowlanej mają chłopięce fryzury i „męskie” maniery.

Jeśli kiedykolwiek myślałaś o samodzielnym obcięciu włosów, wiesz, co robić. Ten poradnik, inny niż wszystkie, które widziałaś w mediach społecznościowych, idealnie nadaje się do nadania Twoim włosom nowego, świeżego wyglądu.

